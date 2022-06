Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin oli tarkoitus tavata maanantaina Serbian presidentti Aleksandar Vučić, mutta hän joutui perumaan matkansa Serbian naapurimaiden suljettua ilmatilansa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov esitti kovasanaista kritiikkiä Serbian naapurimaiden tekemistä ilmatilojen suluista tiedotustilaisuudessa maanantaina, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Lavrovin tarkoituksena oli tavata maanantaina Serbian presidentti Aleksandar Vučić. Matka ei kuitenkaan toteutunut, sillä Bulgaria, Montenegro ja Pohjois-Makedonia sulkivat ilmatilansa ministerin koneelta.

”Tässä riistetään suvereenin valtion oikeus toteuttaa ulkopolitiikkaa”, Lavrov sanoi AFP:n mukaan.

Lavrov kertoi Reutersin mukaan kutsuneensa Serbian ulkoministerin Nikola Selakovićin vierailulle Moskovaan lähitulevaisuudessa.

”Pääasia on, ettei kukaan voi tuhota suhteitamme Serbiaan”, Lavrov sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kreml kuvaili ilmatilapäätöstä ”vihamieliseksi teoksi”.

”Olemme vakuuttuneita siitä, etteivät tämänkaltaiset teot estä maatamme ylläpitämästä jatkuvia suhteita erityisesti ystävämielisiin maihin”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.

Bulgarialaispoliitikko Atanas Atanasovin mukaan päätös oli ”osa vapaan maailman Venäjää vastaan asettamia toimia, joiden pitäisi jatkua”.

Serbian sisäministeri Aleksandar Vulin puolestaan kertoi The Guardianin mukaan olevansa pahoillaan siitä, että ”Serbian suuri ystävä” Lavrov ei päässyt maahan.

”Maailma, jossa diplomaatit eivät voi etsiä rauhaa on maailma, jossa ei ole maailmaa. He, jotka estivät Sergei Lavrovin pääsyn eivät halua rauhaa, he unelmoivat Venäjän voittamisesta”, Vulin sanoi tiedotteessa.

”Serbia on ylpeä siitä, ettei se ole osa Venäjän vastaista hysteriaa. Niillä mailla, jotka ovat, tulee olemaan aikaa katua.”

Serbian ja Venäjän välit ovat olleet lämpimät pitkään, eikä huhtikuussa toiselle kaudelle valittu Vučić ole lähtenyt mukaan Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin. Serbia on myös äärimmäisen riippuvainen venäläisestä energiasta. Maat solmivat toukokuussa kolmivuotisen sopimuksen, jonka mukaan Venäjä toimittaa Serbiaan maakaasua.