Arlandan lento­kenttää ravistelee jo pitkään kestänyt jono­kaaos – Finnairilla New Yorkiin lentävä matkustaja tuli kentälle jo edellisenä iltana

Ruotsin Arlandan lentokentällä jonotusajat ovat venyneet pitkiksi työvoimapulan takia. Lauantaina kentällä jouduttiin sulkemaan yksi terminaali, koska siellä oli liikaa väkeä.

Sigtuna

Kyseessä on uusi henkilökohtainen ennätys.

Martin ja Johan Fredrikzon ovat matkustamassa Tukholmasta Arlandan lentokentältä Mallorcalle, ja lentokentälle he ovat tulleet aiemmin kuin koskaan.

”Halusimme varautua jonoihin, joten tulimme neljä tuntia ennen lennon lähtöä”, kertoo Martin Fredrikzon, joka on juuri asettunut kumppaninsa kanssa pitkänä kiemurtelevan jonon hännille.

Kaksikko on tehnyt lähtöselvityksen ennakkoon verkossa, mutta jättääkseen matkalaukut koneen ruumaan heidän on jonotettava palvelutiskille.

”Vähän toivottomalta tuntuu”, sanoo Johan Fredrikzon.

”Mutta olemme varanneet tähän laukkujonotukseen 1,5 tuntia. Sen jälkeen on vielä turvatarkastus. Jos ei halua stressata, on hyvä tulla ajoissa”, lisää Martin Fredrikzon.

Se onkin ollut nyt lentoyhtiöiden ja Arlandan lentokenttää hallinnoivan Swedavian viesti matkustajille: lentokentällä on pulaa henkilöstöstä, joten lennoille lähtevien kannattaa tulla kentälle hyvissä ajoin.

Martin ja Johan Fredrikzon tulivat kentälle neljä tuntia ennen Palman-lennon lähtöä.

Ruotsissa Arlandan lentokentän ongelmista on puhuttu nyt viikkoja. Lehtien otsikot ovat kertoneet toistuvasti ”jonokaaoksesta”, joka kentällä vallitsee.

Lauantaina Arlandan terminaali viisi jouduttiin sulkemaan hetkeksi, koska lentokentän sisällä oli liikaa ihmisiä. Vain lähitunteina matkustavat päästettiin sisään kentälle. Monet lennot myöhästyivät aikataulusta.

Samanlaisia ongelmia on myös monilla muilla Euroopan lentokentillä.

Lue lisää: Monet eurooppalaiset lentokentät ovat tällä hetkellä kaaoksessa – Ainakin näillä kentillä lomalle lähtijän kannattaa varautua pitkiin jonoihin

Ongelmien juuret ovat myös samat. Pandemian aikaan matkustajamäärät laskivat, minkä seurauksena lentokentän työntekijöitä irtisanottiin ja monet vaihtoivat työtä.

Ruotsin valtion omistama, Arlandaa hallinnoiva Swedavia piti pandemian aikaan ainoastaan yhden terminaalin auki. Nyt terminaaleja on auki kaksi ja kuun puolivälissä on tarkoitus avata kolmas. Henkilökuntaa ei ole kuitenkaan saatu palkattua riittävästi.

Arlandassa palkkaamista hidastaa myös byrokratia, sillä lentokentän turva­tarkastukseen palkattavien on käytävä läpi Ruotsin turvallisuus­poliisin selvitys, joka vie jopa yli kuukauden.

Tilanne on vaikea. Swedavia onkin varoittanut, että lentokentän ongelmat voivat jatkua paikoin syksyyn saakka. Osa päivistä on parempia, osa huonompia.

Swedavia on saanut Arlandan jonoista paljon arvostelua, ja esimerkiksi Ruotsin valtiopäivien liikennevaliokunta on kutsunut Swedavian johdon tapaamiseen selittämään ongelmien syitä ja esittämään ratkaisuja.

Swedavian mukaan lentokentän työvoimapulaa pyritään ratkomaan, mutta kesän aikana matkustajien on hyvä valmistautua viivästyksiin. Monet lentoyhtiöt suosittavat silti tavalliseen tapaan tulemaan kentälle kahta tuntia aiemmin.

Maanantaina Arlandassa kiemurteli pitkiä jonoja eri lentoyhtiöiden lähtöselvitystiskeille. Turvatarkastus sen sijaan näytti vetävän paremmin. Se johtui osin siitä, että suuri osa matkustajista oli tullut kentälle tavallista aikaisemmin.

Mutta harva oli tullut niin aikaisin kuin Mia Selling, joka oli lentämässä New Yorkiin, nyt ensimmäistä kertaa suomalaisella Finnairilla, joka lentää Arlandasta suoraan New Yorkiin.

”Tapaan tulla kentälle 2,5 tuntia aiemmin. Nyt varauduin ja tulin jo edellisenä iltana lentokentälle ja nukuin yön viereisessä hotellissa. En voinut muuten luottaa, että ehtisin lennolle. Monet ystäväni ovat myöhästyneet lennoilta, vaikka ovat seisseet viisi tuntia jonossa”, Selling kertoo seistessään lähtöselvitysjonossa.

Takana on puolen tunnin jonotus, laihoin tuloksin.

”Lennän New Yorkiin usein, enkä ole kokenut tällaista kaaosta aiemmin. Toiminnat on organisoitu huonosti, ei ole henkilökuntaa, jolta kysyä. Toivottavasti tämä on oikea jono.”

Sellingin mukaan Arlandan lentokentän ongelmat ovat jo niin vakavia, että ne voivat hänen mielestään vahingoittaa Ruotsin mainetta ulkomailla.

”Ymmärrän kyllä, että pandemian jälkeen on vaikea rekrytoida ihmisiä ja että näin voi käydä, mutta Arlandan kaltaisella lentokentällä pitäisi olla suunnitelma, miten kaikki järjestetään, kun matkustaminen palaa normaaliksi.”

Mia Selling oli lentämässä ensimmäistä kertaa Finnairilla New Yorkiin. ”Toistaiseksi kokemus ei ole ollut hyvä, mutta katsotaan, miten tämä etenee.”

Arlandan ongelmien lisäksi Ruotsia riivaa toinenkin matkustamiseen liittyvä ongelma. Passijonot ovat venyneet pahimmillaan jopa puolen vuoden mittaisiksi. Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan tilanne on synnyttänyt passijonoihin liittyvän harmaan markkinan: uutta passia jonottavat lahjovat poliiseja ohittaakseen jonon.

Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski kuvasi viikonloppuna julkaistussa kirjoituksessaan Arlandaan ja passeihin liittyviä jonotusongelmia vakaviksi epäonnistumisiksi, jotka vaikuttavat myös Ruotsi-kuvaan maailmalla.

Liikennealan yritysten edunvalvoja Transportföretagen vaatii, että viranomaiset lisäisivät resursseja uusien työntekijöiden palkkaamiseen, jotta esimerkiksi turvallisuuspoliisin taustaselvitykset olisi mahdollista tehdä nopeammin.

Lisäksi liitto haluaa, että lentokentällä jo aiemmin työskennelleet olisi mahdollista palkata takaisin nopeammalla tahdilla. Liiton mukaan esimerkiksi Tanska ja Norja ovat onnistuneet saamaan vauhtia uusien työntekijöiden palkkaamiseen tehostamalla taustaselvitysten tahtia.

Nopeampaa tahtia toivovat myös Arlandassa Lontoon-lentoaan odottavat Kersti Malmsten ja Kristina Vakkala.

He ovat tulleet kentälle kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. He jonottavat lentoyhtiö Ryanairin tiskille jättääkseen matkalaukkunsa ruumaan. Jono ei juuri etene, koska tiskeillä ei ole henkilökuntaa.

”Toisin oli kaksi ja puoli viikkoa sitten, kun matkustin Espanjaan. Silloin laukut sai jättää itsepalvelutiskille ja kaikki sujui nopeasti”, Malmsten sanoo.

Kaksikko luottaa kuitenkin pääsevänsä ajoissa matkaan kohti Lontoota.

He kuitenkin suunnittelevat jo seuraavaa matkaansa sen varalta, että jonotustilanne jatkuu vaikeana.

”Meidän pitäisi hankkia sellaiset matkatuolit, joita voi kantaa selässä ja joille voi istua”, keksii Malmsten.