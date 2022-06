Määräyksen vastustajien mukaan kyse on uudesta naisiin kohdistuvasta ”sortotyökalusta”. Pelkona on, että esimerkiksi syyttäjäviranomaiset saisivat käsiinsä raskaustietoja.

Puolassa maan terveysministeriön säädöksellä asetettu ”raskausrekisteri” on saanut vastaansa ankaraa kritiikkiä, kertovat uutistoimistot AFP ja AP.

Ministeriön mukaan raskaudet pitää tästä lähtien kirjata tietokantaan samaan tapaan kuin esimerkiksi sairastetut ja nykyiset taudit, saadut hoidot ja veriryhmä. Ministeriön perustelujen mukaan kirjaukset auttavat lääkäreitä sekä Puolassa että ulkomailla hoitamaan potilaita paremmin.

Oppositiopoliitikkojen ja naisten oikeuksien puolustajien mukaan uhkana on, että naisiin tulee uuden rekisterin myötä kohdistumaan valvontaa ennennäkemättömällä tavalla.

”Raskausrekisteri maassa, jossa on melkein täyskielto aborteille on kammottavaa”, poliitikko Agnieszka Dziemianowicz-Bąk sanoi.

Poliitikko Kamila Gasiuk-Pihowiczin mukaan rekisterin tarkoituksena on ”vainota ja hallita puolalaisnaisia, luoda uusi sortotyökalu”, jolla poliitikot pyrkivät määräämään yksityisistä terveysoikeuksista.

Huolimatta terveysministeri Adam Niedzielskin vakuutteluista, että aineistoon pääsevät käsiksi vain sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, on vastustajien pelkona, että myös esimerkiksi syyttäjäviranomaiset pääsevät tarkastelemaan tietoja.

Tämä pelko juontaa juurensa Puolan oikeusvaltion heikkoon kuntoon ja sen poliittisen riippumattomuuden puutteeseen, minkä takia maa on saanut muun muassa useita huomautuksia ja varoituksia EU:lta.

Women’s Strike -ryhmän johtajan Marta Lempartin mukaan puolalaispoliisit ovat jo nyt lähestyneet joitain naisia kysymyksillä, miten heidän raskautensa ovat päättyneet.

”Raskaana oleminen tarkoittaa, että poliisit voivat tulla luoksesi milloin tahansa ja syyttäjät voivat tulla kysymään kysymyksiä raskaudestasi”, hän sanoi.

Rekisterin perustaminen johtaa Lempartin mukaan naistenväliseen kahtiajakoon: varakkaammat naiset menevät yksityisille vastaanotoille tai matkustavat ulkomaille, kun köyhempiä naisia uhkaavat jopa hengenvaaralliset terveysongelmat, kun he välttävät menemästä julkiselle puolelle.

Puolan aborttilainsäädäntö on erittäin tiukka, sillä toimenpiteen saa katolilais­enemmistöisessä maassa vain jos äidin henki on uhattuna tai jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä. Maan hallitus on rajoittanut myös hätäehkäisyn saamista.

Lisäksi maan perustuslaki­tuomioistuin poisti vuonna 2020 aborttilaista lisäyksen, jonka mukaan toimenpide voidaan tehdä, jos sikiöllä oli synnynnäinen sairaus.