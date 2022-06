Afrikaansinkielisen lomakkeen täyttämisen vaatimista pidetään syrjivänä. Afrikaans on yksi Etelä-Afrikan 11 virallisesta kielestä.

Irlantilaista halpalentoyhtiötä Ryanairia syytetään syrjinnästä, kun tämä kertoi maanantaina vaativansa Britanniaan ja Irlantiin saapuvia eteläafrikkalaisia matkustajiaan täyttämään afrikaansinkielisen kyselylomakkeen. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

”Koska liikkeellä on suuri määrä väärennettyjä Etelä-Afrikan passeja, vaadimme Britanniaan tulevia matkustajia täyttämään afrikaansin kielelle laaditun yksinkertaisen kyselylomakkeen”, lentoyhtiö kertoo.

Ryanairin mukaan mikäli matkustaja ei täytä lomaketta, tätä ei päästetä lennolle ja tämä saa rahansa takaisin.

Käytäntöä arvostelevat huomauttavat, että afrikaans on vain yksi Etelä-Afrikan 11 virallisesta kielestä. Lisäksi kielellä on kiistanalainen historia Etelä-Afrikan apartheidin ajalta. Afrikaans on maan kolmanneksi puhutuin kieli.

Vastauksena sosiaalisessa mediassa käytävälle keskustelulle Britannian lähetystö Etelä-Afrikassa selvensi Twitterissä, että Ryanairin testin tapaiset kyselyt eivät ole Britannian hallituksen vaatimus maahantulijoille.