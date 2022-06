Viranomaislähteet kertovat, että asemies tunkeutui ministeriössä pidettyyn viikoittaiseen kokoukseen ja alkoi ampua.

Dominikaanisen tasavallan ympäristöministeri Orlando Jorge Mera ammuttiin kuoliaaksi ministeriössä Santo Domingossa maanantaiaamuna paikallista aikaa. Asiasta raportoi uutistoimisto AFP.

Viranomaislähteet kertovat AFP:lle, että asemies tunkeutui ministeriössä pidettyyn viikoittaiseen kokoukseen ja aloitti ampumisen.

Presidentinkanslian tiedottaja kertoi, että ampuja on tunnistettu, ja että tämä oli Jorge Meran ystävä. Teon motiivi on vielä epäselvä, mutta ampuja on poliisin huostassa.

Tapahtumahetkellä paikalla olleet AFP:n toimittajat raportoivat raskaasti varustautuneiden poliisien menneen sisälle ministeriöön.

Lisäksi paikalliset medialähteet ovat väittäneet, että ampuja oli linnoittautunut ministeriöön panttivankien kanssa. Poliisi ei ole vielä kommentoinut tapausta.

Jorge Mera oli Dominikaanisen tasavallan entisen presidentin Salvador Jorge Blancon poika.