Pommituksia ja sabotaasia on nähty aiempaa enemmän toukokuun lopulta lähtien. Tiedot iskuista ovat kuitenkin epävarmoja, sillä sekä Ukrainalla että Venäjällä on motiivi paisutella vastarintaa.

Ukrainaa tukevat sissihyökkäykset ja sabotaasi Venäjän miehittämillä alueilla ovat lisääntymässä. Mediatiedot sekä ajatus­hautomoiden raportit kertovat aiempaa merkittävämmistä pommi-iskuista ja sabotaasista.

Brittilehti The Guardian uutisoi lisääntyneistä vastarintaiskuista maanantaina. Useat muut mediat, kuten The New York Times ja yhdysvaltalaisrahoitteinen Radio Liberty ovat uutisoineet saman­suuntaisista arvioista toukokuun loppupuolelta lähtien.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) raportoi kesäkuun alussa, että Venäjän viranomaisiin kohdistuu ”Etelä-Ukrainassa kasvava määrä vastarintatoimintaa”.

Arvioiden taustalla ovat esimerkiksi Zaporižžjan alueella nähdyt useat pommi-iskut. Maanantaina 30. toukokuuta Melitopolissa räjähteillä täytetty auto räjähti Venäjän nimittämän ukrainalais­pormestari Jevhen Balitskyin toimiston lähettyvillä.

Kuten vastarintatoiminnassa yleensä, iskun tekijä ei ollut tapahtuma­hetkellä tiedossa. The New York Timesin mukaan sekä Venäjän että Ukrainan viranomaiset totesivat Balitskyin olleen iskun luultava kohde.

Mikäli isku oli ukrainalaista vastarintaa, kyseessä oli The New York Timesin mukaan yksi räikeimmistä vasta­rintaiskuista koko Venäjän hyökkäyksen aikana.

Lue lisää: Ukrainassa syytetään nyt satoja ihmisiä maanpetturuudesta, mutta maalla on edessään paljon isompi ongelma, sanoo tutkija

Brittiläinen uutismedia I-news kertoi toukokuussa, että Ukrainan presidentin neuvonantaja kiitti vastarintaa Venäjän panssari­junaan kohdistuneesta iskusta Melitopolin ulkopuolella.

”Valitettavasti yksikään miehittäjä ei kuollut iskussa, ja he selvisivät säikähdyksellä. Mutta mikä tärkeintä – Ukrainan sissit etelässä ovat aktiivisia ja tehokkaita”, Oleksi Arestovytš sanoi 19. toukokuuta I-newsin mukaan.

I-news uutisoi samalla myös Enerhodarin kaupungin Venäjän nimittämän pormestarin Andri Ševtšykin salamurha­yrityksestä.

Ševtšyk ja tämän turvamiehet loukkaantuivat, kun hänen kotinsa sisäänkäynnin sähkö­laatikkoon asetettu pommi räjähti.

Venäjän hallinnassa oleva Enerhodar on merkittävä kaupunki, sillä sen länsilaidalla sijaitsee Zaporižžjan ydinvoimalaitos. Laitos on Euroopan suurin.

Energoatom-yhtiön 17. maaliskuuta julkaisemassa kuvassa näkyy Zaporižžjan ydinvoimalaitoksen Venäjän hyökkäyksessä vaurioitunut rakennus.

Zaporižžjan lisäksi vastarintaiskut ovat The Guardianin ja ajatushautomo ISW:n mukaan yleistyneet erityisen paljon myös Hersonin ja Luhanskin alueilla.

Toiminnan laajuutta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä molemmilla osapuolilla on motiivi paisutella iskujen yleisyyttä ja vaikutusta.

Ukrainalaiset pyrkivät paitsi haittaamaan Venäjän joukkoja myös lannistamaan niiden taistelutahtoa. Venäjä taas käyttää sissi-iskuja verukkeena ratsioille miehittämillään alueilla.

Venäläisjoukot partioivat Hersonin kaupungissa 20. toukokuuta. Venäjän joukkojen vastaisen vastarinnan ollaan kerrottu kasvavan myös Hersonin hallintoalueella.

Raja kansalaisten vastarinnan ja Ukrainan omien operaatioiden välillä on myös häilyvä. Esimerkiksi I-newsin mukaan Ukraina on keväällä pannut toimeen siviili­vastarinnan suunnitelmiaan, jotka se laati jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

”Ukrainalaiset ovat määränneet [vastarinnan] tahdin. Taktiikat, joilla häiritään ja horjutetaan miehittäjä­joukkoja tuottavat luultavasti tulosta, koska kuten tiedämme, Venäjän joukkojen taistelutahto on jo valmiiksi matala”, yksi nimetön asiantuntija­lähde arvioi I-newsin mukaan.

The Guardian kertoo, että Ukraina alkoi kouluttaa vastarinta­joukkoja jo vuonna 2014. Lehden haastatteleman ukrainalaisen ajatushautomo USCC:n johtajan mukaan vastarinta­joukoista tuli osa Ukrainan valtiollisia rakenteita jo viime kesänä.