Miehet katosivat retkellään Jaburu-järvelle, joka sijaitsee lähellä Brasilian ja Perun rajaa.

Brittiläinen toimittaja Dom Phillips ja brasilialaisten alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Araújo Pereira katosivat sunnuntaina Amazonin sademetsässä. Miehiä oli alkuperäiskansojen oikeuksia ajavien ryhmien mukaan uhkailtu vain päiviä aikaisemmin, uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Phillips oli tekemässä tutkimusta kirjaansa varten Amazonin Javarin laaksossa. Miehet katosivat retkellään Jaburu-järvelle, joka sijaitsee lähellä Brasilian ja Perun rajaa.

Kansalaisjärjestöjen mukaan Phillipsin ja Pereiran oli tarkoitus palata Atalaia do Norten kaupunkiin sunnuntaiaamuna.

57-vuotias Phillips on asunut yli vuosikymmenen Brasiliassa ja kirjoittanut muun muassa The Guardianiin, The Washington Postiin, The New York Timesiin ja Financial Timesiin.

Pereira on entinen valtion virkamies, jonka tehtävänä oli suojella alkuperäiskansoja. Hän on The Guardianin mukaan saanut pitkään uhkauksia metsureilta ja kaivostyöläisiltä.

Paikalliset viranomaiset tietävät katoamisesta ja työskentelevät miesten löytämiseksi.

Laivasto kertoi lähettäneensä kymmenhenkisen miehistön kadonneiden viimeisimpään tiedettyyn sijaintiin, mutta Amazonin sotilasjohdon tiedottajan mukaan armeija ei ole vielä saanut pääkaupungista käskyä liittyä etsintöihin.

Kaksi kalastajaa pidätettiin miesten katoamiseen liittyen maanantai-iltana, kertoi brasilialainen sanomalehti O Globo. Heidät on myöhemmin vapautettu.

Useat kansalais- ja toimittajajärjestöt, The Guardian ja Phillipsin perhe ovat ilmaisseet julkisesti huolensa miesten turvallisuudesta.

Myös Brasilian entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva julkaisi Twitter-tilillään kirjoituksen, jossa hän toivoi miesten löytyvän hyvinvoivina.

Lula on Brasilian lokakuun presidenttivaalien ennakkosuosikki. Hänellä on vastassaan istuva presidentti Jair Bolsonaro, jonka on sanottu tukevan Amazonin alkuperäiskansojen maiden loukkaamista.