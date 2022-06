Vaikka rajoitukset hellittävät nyt, Pekingin viranomaiset kertovat puuttuvansa päättäväisesti tartuntoihin myös tulevaisuudessa.

Kiinan pääkaupungin Pekingin asukkaat pääsivät maanantaina taas ravintoloihin yli kuukauden kestäneen osittaisen koronasulun jälkeen, kun pääkaupunki päätti hellittää rajoituksiaan. Asukkaat kerääntyivät heti maanantaina pitkiksi jonoiksi ravintoloiden ulkopuolelle.

Yli 20 miljoonan asukkaan Pekingissä otettiin toukokuun alussa käyttöön rajoitukset, joiden myötä ravintolat ja kuntosalit sekä kymmenittäin metroasemia suljettiin. Lisäksi viranomaiset kehottivat asukkaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolelle vielä useissa kaupunginosissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pääkaupungissa havaittiin uusimpien rajoitusten aikana pahimmillaankin kymmeniä uusia koronavirustapauksia. Pekingissä raportoitiin tiistaina vain kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista molemmat olivat oireettomia.

Asukkaat pääsevät tällä viikolla myös takaisin työpaikoillensa, ja Pekingin on määrä avata koulut maanantaina 13. kesäkuuta.

Rajoitusten hellittäminen ei kuitenkaan tarkoita, että liikkuminen kaupungissa olisi vielä aivan helppoa. The New York Timesin mukaan kaikkien asukkaiden on pidettävä maskia, mitattava ruumiinlämpönsä sekä tehtävä pcr-testi esimerkiksi metrolla matkustamista ja työmatkoja varten.

Toukokuun loppupuolella 13 000 ihmistä pekingiläiseltä Nanxinyuanin asuinalueelta määrättiin karanteenihotelleihin sen jälkeen, kun alueella todettiin 26 uutta koronavirustapausta muutamassa päivässä.

Koko maassa tartuntoja vahvistettiin sunnuntaina 86, kun keväällä niitä oli pahimmillaan 29 000.

Kiinan suurimmassa kaupungissa Shanghaissa koronaviruksen leviämistä pyrittiin hillitsemään vieläkin kovemmin keinoin. Peräti 75 päivää kestänyt, lähes kaikki kaupungin 25 miljoonaa asukasta kodeissaan pitänyt koronasulku avautui viime viikon keskiviikkona, jolloin asukkaat pääsivät esimerkiksi ruokakauppaan.

Kiinan nollatoleranssi koronatartunnoille on näkynyt nopeasti asetettuina rajoituksina, asukkaiden massatestauksina sekä ankarina matkustusrajoituksina. Rajoitusten ankaruudesta kertoo, että vaikka uusien koronatartuntojen määrä lähentelee Pekingissä nollaa, kahdessa kaupunginosassa on edelleen rajoituksia viimeaikaisten tartuntatapausten takia.

Nollatoleranssi tarkoittaa myös, että rajoituksia otetaan tulevaisuudessakin herkästi uudelleen käyttöön.