Historiallisten esineiden varastamisesta voidaan antaa Irakissa jopa kuolemantuomio.

Brittituristi tuomittiin Irakissa 15 vuodeksi vankeuteen hänen yritettyään kuljettaa historiallisia esineitä pois maasta.

Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä sanomalehti The New York Times.

Eläköitynyt geologi James Fitton pidätettiin maaliskuussa Bagdadin lentoasemalla, kun hänen matkatavaroistaan löytyi turvatarkastuksen yhteydessä useita keramiikan palasia ja kiviä.

Bagdadilaisen rikostuomioistuimen mukaan Fitton oli ottanut kyseiset esineet Etelä-Irakissa sijaitsevasta kulttuuriperintökohteesta ja yrittänyt salakuljettaa ne pois maasta ”rikollisessa tarkoituksessa”.

Irakin lainsäädännössä historiallisten esineiden kuljettamiseen pois maasta suhtaudutaan ankarasti. Vastaavasta teosta voidaan antaa jopa kuolemanrangaistus.

AFP:n mukaan 66-vuotiaan Fittonin perheen mielestä nyt annettu rangaistus on jo hänelle käytännössä kuolemanrangaistus.

Tuomioistuin kertoo päätyneensä kuolemantuomiota lievempään vankeusrangaistukseen juurikin ”syytetyn korkean iän vuoksi”.

Fittonin asianajaja kertoo olevansa järkyttynyt tuomiosta. Puolustuksen mukaan syytetty ei tiennyt, että keramiikan palasia voitaisiin pitää historiallisina esineinä.

Fitton aikoo valittaa tuomiosta, koska hänellä mielestään ollut tuomiossa mainittua ”rikollista tarkoitusta”.

Kun Fittonilta kysyttiin, miksi hän oli yrittänyt viedä esineitä pois maasta, hän oli viitannut geologitaustaansa ja sanonut, ettei hänen tarkoituksensa ollut rikkoa lakia.

”En tajunnut niiden ottamisen olevan lainvastaista”, Fitton sanoi AFP:n mukaan. Puolustus myös lisäsi, että osa historiallisista kohteista oli avoimia ja vartioimattomia.

Tuomarin mukaan Fitton oli tietoinen siitä, että paikka josta hän keräsi esineet, oli arkeologinen kohde, ja että niiden vieminen oli laitonta.

Puolustus kiisti syytökset ja kuvaili tuomiota ”äärimmäiseksi”.

Fittonin kanssa samaan aikaan pidätettiin myös samaan seurueeseen kuulunut saksalaisturisti, Volker Waldmann, joka kuitenkin vapautettiin syytteistä riittävien todisteiden puuttuessa.

Seurueen matkanjohtajana toiminut 85-vuotias brittimies oli The New York Times mukaan puolestaan saanut pidätyksen yhteydessä halvauskohtauksen, mutta irakilaisviranomaiset estivät hänen evakuoimisensa kotimaahansa, koska he halusivat kuulustella miestä tapaukseen liittyen.

Matkan järjestäneen Hinterland Travel -matkatoimiston mukaan toimiston perustaja ja matkanjohtajana toiminut mies menehtyi huhtikuussa bagdadilaisessa sairaalassa.