20 miljoonaa tonnia viljaa makaa siiloissa Ukrainassa: Tilanteeseen yritetään löytää epätoivoisesti ratkaisu, koska kohta on liian myöhäistä

Lähipäivinä yritetään löytää ratkaisu siihen, miten Ukrainan satamissa odottavat valtavat viljamäärät saataisiin liikkeelle. Sillä olisi merkittävä vaikutus historialliseen ruokakriisiin.

Turkissa keskustellaan tällä viikolla maailman ruokatilanteen lähitulevaisuudesta, ja toiveikkaimmat ajattelevat, että neuvotteluissa olisi mahdollista löytää helpotusta historialliseen ruokakriisiin.

Tällä hetkellä yli 20 miljoonaa tonnia viljaa on jumissa siiloissa Ukrainan alueella. Normaalisti ne kuljetettaisiin eteenpäin Mustanmeren satamakaupungeista, kuten Odessasta, Hersonista ja Mykolajivista. Viljat matkaisivat muun muassa Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja Afrikan sarveen.

Helmikuun jälkeen Mustanmeren viljatoimitukset ovat pysähtyneet täysin, koska Venäjä on sulkenut kaikki Ukrainan Mustanmeren satamat ja koska alueen vesistö on miinoitettu. Kansainvälisillä aluksilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia liikkua Mustallamerellä turvallisesti.

Viljaviennin pysäyttänyt tilanne on pysynyt muuttumattomana jo kolme kuukautta, mutta tällä viikolla Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ohjelmassa on tapaaminen Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun kanssa. Uutistoimisto AFP:n valokuvaajan mukaan Lavrovin kone laskeutui pääkaupunki Ankaraan tiistai-iltana.

Mustanmeren viljaviennin käynnistäminen on yksi pöydällä olevista pääaiheista.

Etukäteen Turkki on antanut kommentteja, joissa se sanoo uskovansa ratkaisun syntymiseen. Sitä toivoo myös YK, joka on voimallisesti yrittänyt purkaa jumissa olevaa tilannetta Ukrainan satamissa.

Ongelma on se, että Ukraina ei ole Ankarassa mukana neuvotteluissa. Esimerkiksi uutistoimisto Bloomberg kertoo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sanoneen, että heidän edustajiaan ei ole kutsuttu paikalle. Bloombergin mukaan Ukrainassa ollaankin hyvin epäileväisiä sen suhteen, että Turkissa saadaan ratkaisuja aikaiseksi.

Turkilla on silti merkittävä asema Mustanmeren neuvotteluiden edistäjänä, koska Ukrainan ja Venäjän ohella se hallitsee suurinta osaa Mustanmeren rannikosta. Turkki myös mielellään näyttäytyisi tilanteessa rauhaa edistävänä osapuolena, mikä olisi hyväksi sen valtiolliselle propagandalle.

Turkin puolueettomuuden tilanteessa asettaa kyseenalaiseksi se, että Ukraina väittää Turkin ostaneen Venäjältä viljaa, jonka Venäjä on varastanut Ukrainasta. Venäjä on kiistänyt kaikki syytteet viljavarkauksista.

Ukrainasta toimitettiin ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä parhaimmillaan yli viisi miljoonaa tonnia viljaa kuukaudessa. Odessan sataman viljasiiloja marraskuussa 2016.

Venäjä on myös kiistänyt vastuunsa siitä, että sen aloittaman hyökkäyssodan vuoksi merkittävä osa maailman viljaviennistä on jumissa Mustanmeren satamissa. Sen sijaan Venäjä on syyttänyt länsimaita siitä, että ne ovat aiheuttaneet tilanteen Venäjä-pakotteillaan.

Tähän asti onkin uskottu, että Venäjä vaatisi pakotteista luopumista, jotta se suostuisi avaamaan reitit Ukrainan alueella sijaitseviin Mustanmeren satamiin. Viime viikolla kuitenkin uutisoitiin presidentti Vladimir Putinin sanoneen Venäjän olevan valmis helpottamaan kuljetuksia Ukrainan satamista yhteistyössä Turkin kanssa.

Toistaiseksi avonaisia kysymyksiä on vielä paljon, ja isoin on kuljetusten käytännön toteutus. Ensinnäkin merialue on saatava raivattua miinoista, jotta viljoja kuljettaville aluksille saataisiin luotua merellä turvallinen ”käytävä”.

Ukraina puolestaan ei suostu siihen, että sen turvana tällä hetkellä toimivat miinat raivataan ilman, että sen turvallisuus Venäjän sota-aluksia vastaan taataan muilla keinoin. Muun muassa Viro ja Liettua ovat ilmoittaneet jo olevansa valmiita lähettämään sota-aluksiaan turvaamaan kuljetuksia ja estämään mahdolliset hyökkäykset.

Venäjä on vakuuttanut, ettei se käyttäisi viljakuljetuksia hyödyksi omiin hyökkäyksiinsä, mutta lupauksille ei ole annettu mainittavasti arvoa.

Lopulta pitää löytää vielä tarpeeksi aluksia, jotka voisivat kuljettaa kaikki viljat Ukrainan satamista. The Guardian kirjoittaa, että jos viljaa on siiloissa noin 20 miljoonaa tonnia, tarvittaisiin yhteensä 400 alusta, johon kuhunkin voitaisiin lastata viljaa 50 000 tonnia.

Ilman sotaa Ukraina olisi ollut tänä vuonna maailman kolmanneksi suurin vehnän viejä. Vehnän lisäksi Ukrainasta toimitetaan runsaasti auringonkukkaa ja maissia. Viljapelto Kramatorskissa toukokuussa.

Jos ratkaisu Mustanmeren viljakuljetusten turvaamiseksi löydettäisiin, sillä olisi suuri merkitys koko maailman ruokatuotannolle.

Arvioiden mukaan Ukrainasta toimitettiin ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä parhaimmillaan yli viisi miljoonaa tonnia viljaa kuukaudessa, minkä vuoksi se on tunnettu maailman vilja-aittana.

Ilman sotaa Ukraina olisi ollut tänä vuonna maailman kolmanneksi suurin vehnän viejä. Vehnän lisäksi Ukrainasta toimitetaan runsaasti auringonkukkaa ja maissia.

Nyt tilanteen ratkaisemisen kanssa alkaa olla jo kiire. Ukrainan mukaan suuri osa siiloista on täynnä viljaa, joka on peräisin viime vuoden sadonkorjuusta. The Guardianin mukaan aikaa on noin kymmenen viikkoa, ennen kuin seuraavan satokauden viljat pitäisi saada mahtumaan siiloihin.

Vaikka Ukraina ei ole pystynyt viemään ollenkaan viljaa ulos maasta Mustaltamereltä, on se pyrkinyt hoitamaan viljavientiä muita reittejä pitkin siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Suurimmaksi osaksi se on tarkoittanut juna- ja rekkakuljetuksia.

Maaliskuussa Ukrainasta saatiin vietyä arvioiden mukaan 300 000 tonnia viljaa, ja huhtikuussa määrä nousi noin miljoonaan tonniin. Sekin jää silti kauas verrattuna saman kuukauden vientiin edellisenä vuonna. Alustavien raporttien mukaan toukokuun puoliväliin mennessä toukokuun aikana Ukrainasta oli saatu vietyä 650 000 tonnia viljaa.

Junakuljetusten ongelma on se, että Ukrainan raideleveys on eri kuin sen naapurimailla, minkä takia lasti on siirrettävä raja-asemilla junasta toiseen. Rekkakuljetuksissa viivästyksiä ovat aiheuttaneet muun muassa rajamuodollisuudet ja kuskien pätevyysvaatimukset.

EU on pyrkinyt edistämään tilannetta muun muassa niin, että Ukrainasta lähtöisin olevaa viljaa saataisiin kuljetettua entistä enemmän Puolan satamiin, mistä kuljetuksia pystyttäisiin jatkamaan Itämerelle.

Ennen sotaa yli 90 prosenttia Ukrainan viljaviennistä hoidettiin meriteitse, The Guardian kirjoittaa.

Rahtialus oli lastattu kymmenillätuhansilla tonneilla ukrainalaista maissia Constanțan satamassa Romaniassa huhtikuun lopussa.

Samalla kun Ukraina on yrittänyt järjestellä viljanvientiä läntisessä osassa maata, Itä-Ukrainasta on raportoitu siitä, että Venäjä on väitetysti varastanut suuria määriä ukrainalaista viljaa ja kuljettanut sitä hallitsemilleen alueille, kuten Krimille.

Venäjä on kiistänyt kaikki syytökset viljavarkauksiin syyllistymisestä, mutta toukokuun lopussa venäläinen uutistoimisto Tass kertoi, että Venäjän valtaamalta Hersonin alueelta Ukrainasta on alettu viedä viime vuonna korjattua viljaa Venäjälle.

Euroopan unionin maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski syytti toukokuussa Venäjää siitä, että maa yrittää nyt hyötyä tilanteesta toimittamalla ruokaa köyhille maille samalla, kun sen itse aloittama sota estää Ukrainan viljaviennit.

”Tämä on Venäjän propagandaa. He tuhoavat tarkoituksellisesti Ukrainan maatalousmahdollisuudet, ja seuraavaksi he esittävät olevansa muiden ystäviä ja pelastavansa heidät”, Wojciechowski sanoi.

Viitteitä tästä on jo. Ukraina syyttää, että Venäjä on toimittanut siltä varastettua viljaa Krimin kautta ainakin Syyriaan ja Turkkiin. Viime viikolla Ukraina väitti, että Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Venäjä on toimittanut liittolaiselleen Syyrialle 100 000 tonnia Ukrainasta varastettua viljaa.

Venäjä on kiistänyt syytteet. Yhdysvaltalaismedia CNN kuitenkin julkaisi hiljattain satelliittikuvia, jotka todistavat, että Krimin satamakaupungissa Sevastopolissa on lastattu viljalasteja venäläisaluksiin. On vaikea todistaa, että vilja on varmasti Ukrainasta varastettua, mutta Krim tuottaa vain vähän viljaa itse.

Toukokuussa Ukraina puolestaan kiitti Egyptiä siitä, ettei se ollut suostunut ottamaan vastaan Venäjän vilja-aluksia, joiden lastin väitettiin olevan niin ikään varastettu Ukrainasta.