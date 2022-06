Kenttälääkärinä ja kirurgina konfliktialueilla työskennellyt Christos Christou sanoo avustustyön muuttuneen entistä vaikeammaksi. Pandemia pakotti Lääkärit ilman rajoja -järjestön auttamaan myös Euroopan vauraissa maissa.

Avustusjärjestölle työskentelevän lääkärin työ on aina ollut vaikeaa ja vaarallista konfliktimaissa.

20 viime vuoden aikana työ on monilla kriisialueilla hankaloitunut entisestään, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestöä johtava Christos Christou.

Christou on tehnyt järjestölle kenttälääkärinä töitä vuodesta 2002 ja kirurgina konfliktialueilla vuodesta 2013. Maailmanlaajuisen organisaation puheenjohtajana hän aloitti kolme vuotta sitten. Vuonna 1971 perustettu järjestö tunnetaan sen ranskalaisella nimellä Medicins sans Frontièrs (MSF).

Sahelin kriisialueeseen kuuluu muun muassa Nigerin alueita. Jihadistien iskuja paenneet lapset tapasivat Nigerin presidentin Mohamed Bazoumin Garbeyn kylässä 9. kesäkuuta.

Sahelin alue Afrikassa on yksi konfliktialueista, joilla ei saada turvattua myöskään MSF:n kaltaisen järjestön toimintaa. Afrikan pohjoispuoliskon poikki ulottuvaan alueeseen lukeutuu esimerkiksi osia Malin, Burkina Fason ja Nigerin valtioista sekä Etiopian pohjoisimpia osia.

Alueella vuosikymmenen ajan kyteneet konfliktit ovat viime vuosina yltyneet, ja radikalisoituneet aseryhmät tekevät toistuvia iskuja.

”Neuvottelut radikaalien ryhmien kanssa ovat haastavia”, Christou sanoo.

Luottamuksesta on pulaa, ja lääkäreitä on epäilty Christoun mukaan vakoojiksi. ”Salaliittoteorioita on paljon.”

Akuuteimmin apua tarvitsevat ovat tämän vuoksi usein vaikeimmin tavoitettavissa.

”Ihmisiä jätetään alueilla syrjään ja vaille perustarpeita: lääkkeitä, terveydenhuoltoa ja ravintoa. Kuolemia voitaisiin estää, jos alueelle vain päästäisiin.”

Christou aloitti MSF-uransa vuonna 2002 yleislääkärinä kotimaassaan Kreikassa, jolloin potilaina olivat etenkin Irakista ja Balkanin maista tulleita maahanmuuttajia.

Christoun mukaan kymmenen viime vuoden aikana paikoin jopa valtioista on tullut torjuvia humanitäärisiä toimijoita kohtaan.

”Terrorismin vastaisten lakien avulla eri valtioiden on helppo väittää, että humanitääristä työtä tekevät ja apua tarvitsevien luo pyrkivät ovat terroristeja – kuten myös he, joita autetaan.”

Christou toteaa, että torjuntaa ruokkii myös maiden vaikea historia Euroopan valtioiden kanssa, sillä MSF perustettiin alun perin Ranskassa. Nykyisin MSF:lle työskentelee kuitenkin yli 60 000 ihmistä yli 70 eri valtiossa, joista monet on palkattu paikan päältä.

Eteläsudanilaisia potilaita lepäsi Borin opetussairaalassa sen jälkeen, kun Etelä-Sudanin konflikti kiihtyi uudelleen Jonglein osavaltiossa joulukuussa 2014.

Etelä-Sudan oli ensimmäinen niin sanottu korkean riskin maa, jossa Christou työskenteli saatuaan kirurgin pätevyyden vuonna 2013. Viimeksi Christou työskenteli maassa viime vuonna.

”Se on myös nuorin maa, missä toimimme.”

Vuonna 2011 itsenäistyneessä Etelä-Sudanissa poliittisesta valtakamppailusta on seurannut etninen konflikti. Edistystä on Christoun mukaan saatu aikaan valitettavan vähän: Ihmiset kärsivät edelleen myös perusterveydenhuollon puutteesta.

Siitä vastaa edelleen lähinnä MSF, eikä järjestö pysty olemaan paikalla joka kylässä.

”Olen leikannut raskaana olleita naisia, jotka saivat keskenmenon siksi, että eivät päässeet hoitoon lähellä kotiaan. Viime käynnilläni koetin todella selvittää paikallisilta, mitä voimme tehdä enemmän yhdessä niin, että ehkäistävissä olevat kuolemat loppuisivat”, Christou kertoo.

MSF:n hallinnoimman sairaalan työntekijä auttoi aliravittua lasta Malakalin kaupungissa Etelä-Sudanissa heinäkuussa 2014.

Etelä-Sudaniin tiivistyy monia MSF:n työn ristiriitoja. Sairaanhoitoon erikoistunut avustusjärjestö haluaa olla paikalla niin kauan, kun akuuttia apua tarvitaan, mutta myös vähentää riippuvaisuutta itsestään.

”Emme ole kehitysyhteistyöjärjestö, mutta mihin raja vedetään? Mietimme tätä jatkuvasti. Pyrimme saamaan pysyvämpää muutosta aikaan esimerkiksi kouluttamalla paikallisia.”

Konfliktin jatkuessa eteläsudanilaisia on asettunut paikkoihin, joissa MSF tarjoaa terveydenhuoltoa. Suuri syy on väkivallan pelko, mutta myös aiemmista asuinpaikoista puuttuva terveydenhuolto.

Väkivaltaa kohdistuu paitsi siviileihin, myös avustustyöntekijöihin.

MSF:n mukaan Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksissa on kuollut 24 järjestön eteläsudanilaista työntekijää, viisi ollessaan töissä.

Toinen esimerkki järjestölle vaikeasta maasta on Etiopia. Maassa riehuu sisällissota jo kolmatta vuotta, ja maan sisäinen pakolaisuus ja aliravitsemus on laajaa.

Sota alkoi loppuvuodesta 2020. Vastakkain ovat Etiopian hallitus liittolaisineen ja Tigrayn aluetta kontrolloiva Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF). Osapuolet ovat toistuvasti syyttäneet toisiaan julmuuksista, kuten nälän käyttämisestä aseena.

Tilanne on vain pahentunut entisestään. MSF pystyy Christoun mukaan tällä hetkellä pelastamaan murto-osan Afarin alueelle paenneista, pahasti nälkiintyneistä siviileistä. Moni kuolee muutaman vuorokauden kuluessa saapumisestaan sairaalaan.

”Verrattuna kahden tai kolmen vuoden takaiseen aliravittujen lasten määrä on kaksin- tai kolminkertaistunut”, Christou sanoo.

Firdusa Firid piteli aliravittua poikaansa Hussein Yerowea sylissään Goden sairaalassa, Etiopiassa huhtikuussa 2022.

Kesäkuussa 2021 Lääkärit ilman rajoja kertoi kolmen sen työntekijän tulleen murhatuksi Etiopian Tigrayssa. Tapahtumista ei edelleenkään ole täyttä selvyyttä, Christou kertoo.

”Emme vieläkään tiedä tarkalleen, miten ja miksi se tapahtui. Olemme tehneet omia selvityksiämme, mutta mikään taho ei edelleenkään ole suostunut tunnustamaan murhia tai sitoutunut tutkintaan.”

Tilanne kuvastaa siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja sotarikoksia Etiopiassa laajemminkin.

Afrikan mantereen konfliktit voivat tuntua Suomessa ja Euroopassa kaukaisilta– etenkin nyt, kun myös Euroopassa soditaan.

Christou muistuttaa, että globaalissa maailmassa konfliktit ovat kuitenkin aina yhteydessä toisiinsa, ja niihin tarvitaan myös kansainvälisiä ratkaisuja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on esimerkiksi kiihdyttänyt Afrikan mantereen pahenevaa nälkäkriisiä.

Konflikteja ja nälkiintymistä ruokkivat myös äärimmäiset sääilmiöt.

”Sahelin alueen tiedetään kärsineen ilmastonmuutosten seurauksista”, Christou muistuttaa.

Covax-hankkeeseen kuuluvaa koronarokotetta pistettiin Addis Abebassa, Etiopiassa maaliskuussa 2021.

Christou mukaan koronaviruspandemia osoitti sen, miten länsimaat ovat epäonnistuneet toimimaan rakentavana osana kansainvälistä yhteisöä. Laajoja osia maailman väestöstä on edelleen rokottamatta. Koronaviruslääkkeitä ja -osaamista ei ole vapautettu laajaan yhteiskäyttöön.

Christou toteaa, että mikäli asiaan ei puututa, lääketieteellinen edistys jää vain välineeksi tehdä tuottoa eikä se ole avuksi tarpeeksi laajasti.

”Jos tästä pandemiassa on mitään opittavaa, on se varmasti se, että vapaat markkinat eivät tule koskaan ratkaisemaan globaaleja ongelmia.”

Belgialainen lääkäri keskusteli Rudi Delfossen, kodittoman potilaan, kanssa ennen koronavirustestiä sairaalassa lähellä Arlonia huhtikuussa 2020.

Pandemian aikana avustusjärjestöä on tarvittu myös monissa vauraissa maissa.

”Olemme toimineet paikoissa, joihin emme edes kuvitelleet päätyvämme, kuten Brasiliassa, Belgiassa ja Ranskassa.”

Näissä MSF on pandemian alkuaikoina tukenut esimerkiksi asunnottomia ja vanhainkodin asukkaita.

”Huolimatta siitä, kuinka vauraita valtiot ovat toisiin verrattuna, niissä on aina eristettyjä väestöryhmiä.”