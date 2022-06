Viron hallitus­kriisi on poikkeuksellinen, sanoo tutkija: ”Kyseessä on tällä hetkellä patti­tilanne”

Hallituskriisi alkoi perjantaina, kun pääministeri Kallas poisti keskustapuolueen ministerit hallituksesta.

Viron puoluepolitiikka on poikkeuksellisessa tilanteessa, sen jälkeen kun pääministeri Kaja Kallas ilmoitti perjantaina lopettavansa hallitusyhteistyön keskustapuolueen kanssa.

”Se, mikä tekee tilanteesta poikkeuksellisen on, että hallitus ei ole halukas väistymään syrjään. Samaan aikaan oppositio ei ole halukas esittämään epäluottamuslausetta hallitukselle”, sanoo Tarton yliopiston poliittisen tutkimuksen Johan Skytte -instituutin johtaja Martin Mölder.

Oppositio ei Mölderin mukaan halua esittää epäluottamuslausetta hallitukselle, koska tämän jälkeen ja epäluottamuksen synnyttyä reformipuoluetta edustava Kallas voisi esittää presidentti Alar Karikselle ennenaikaisten vaalien järjestämistä.

Presidentti olisi Mölderin mukaan hyvin todennäköisesti valmis suostumaan vaalien järjestämiseen.

Viron pääministeri Kaja Kallas puhui tiedotustilaisuudessa Vilnassa tiistaina. Kallas on löytänyt tutkijan mukaan ulkopolitiikasta alueen, jolla hän pääsee loistamaan.

Keskustapuolueen ja reformipuolueen välit ovat olleet Mölderin mukaan jo pitkään hankalia. Puolueet olivat maan politiikan kiista-akselin keskiössä jo vuoden 2019 vaalien aikaan. Oman lisänsä tähän on tuonut Venäjän aloittama hyökkäyssota.

Keskustapuolueen kannatus oli ollut Mölderin mukaan laskussa jo useita vuosia, mutta myös reformipuolue oli äänestäjien mielissä hoitanut tonttinsa huonosti muun muassa korona- ja energiakriisin aikana.

Sodan alettua reformipuolue alkoi kuitenkin saada enemmän kannatusta, koska ihmisten katseet kohdistuivat sisäpolitiikan sijaan ulkopolitiikkaan. Samaan aikaan keskusta ei päässyt nauttimaan hallituskumppaninsa kanssa loistosta, vaikka puolueella oli ulkoministerin salkku.

”Reformipuolue ja pääministeri löysivät tavallaan alueen, jossa he olivat todella hyviä”, Mölder sanoo.

Keskustapuolueen ulkoministeri oli Mölderin mukaan poikkeuksellisen heikko, mikä avasi jo ennen sotaa Kallakselle ja hänen puolueelleen mahdollisuuden hallita ulkopolitiikkaa.

Tarton yliopiston poliittisen tutkimuksen Johan Skytte -instituutin johtaja Martin Mölder kutsuu Viron poliittista tilannetta poikkeukselliseksi.

Ennenaikaiset vaalit järjestettäisiin todennäköisesti Mölderin mukaan joko heinä- tai elokuussa. Reformipuolue saisi Mölderin mukaan nykyisten kannatusmittausten mukaan 40 tai jopa enemmän paikkoja maan 101-paikkaiseen parlamenttiin. Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa reformipuolue dominoisi seuraavaa istuntokautta. Tätä eivät muut puolueet halua.

”Joten kyseessä on tällä hetkellä pattitilanne.”

Se, oliko ennenaikaisten vaalien järjestäminen pääministeri Kallaksen tavoitteena, kun hän teki perjantaisen ilmoituksensa, on Mölderin mukaan epävarmaa. Tosiasia on kuitenkin, ettei reformipuolue panisi pahakseen vaalien järjestämistä.

”Uskon, että he olisivat varsin onnellisia ennenaikaisten vaalien kanssa. Luulen, että heidän tarkoituksenaan on luoda tilanne, jossa he eivät voi hävitä. Tämä tarkoittaa kahden vaihtoehdon tarjoamista: ennenaikaisia vaaleja tai koalitiohallitusta Isänmaa-puolueen ja sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa.”

Isänmaa-puolue ilmoitti maanantaina, että se haluaa käydä keskusteluja paitsi reformipuolueen ja sosiaalidemokraattien kanssa myös äärikonservatiivisen Ekre-puolueen ja keskustapuolueen kanssa. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Lauri Läänemets ehti jo yleisradioyhtiö ERR:n mukaan ihmetellä Isänmaa-puolueen viivyttelyä.

Jos Isänmaa-puolue ei halua lähteä hallitukseen, pöydällä on Mölderin mukaan myös vaalien ja uuden hallituskoalition lisäksi kolmas ja neljäs vaihtoehto: reformipuolueen johtama vähemmistöhallitus joko yksin tai yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa, mikä olisi vallassa seuraaviin, maaliskuussa järjestettäviin vaaleihin asti.

Mölder ei halua lähteä spekuloimaan, mikä vaihtoehto on kaikkein todennäköisin. Kriisin seuraava taitekohta tullee hänen mukaansa viikonloppuna, kun Isänmaa-puolue tekee päätöksensä.