Ruotsin oikeusministeri saa jatkaa tehtävässään yhden äänen turvin. Tuo ääni kuuluu Amineh Kakabavehille, jolle on kertynyt Ruotsin politiikassa suhteettoman paljon valtaa.

Tukholma

Vain kolme viikkoa sitten Ruotsi oli harvinaisen yhtenäinen.

Pääministeri Magdalena Andersson ja oppositiojohtaja Ulf Kristersson pitivät yhdessä tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat Ruotsin hakevan Naton jäsenyyttä.

Vaikka olemme monista asioista eri mieltä, nyt seisomme yhdessä, Kristersson kuvasi.

Ruotsin oli tärkeää näyttää puoluerajat ylittävää ystävyyttä ja päättäväisyyttä tilanteessa, jossa maan turvallisuus oli pelissä.

Nyt kolme viikkoa myöhemmin turvallisuus on yhä pelissä, mutta yhtenäisyys kadonnut.

Tiistaina Anderssonin hallitus joutui vastaamaan opposition epäluottamus­lauseeseen, joka oli kohdistettu oikeusministeri Morgan Johanssoniin.

Johansson on toiminut oikeusministerinä kahdeksan vuotta, eikä Ruotsi ole onnistunut sinä aikana kitkemään vakavia jengirikollisuuden ongelmia eikä lähiöissä kytevää väkivaltaa.

Ruotsidemokraatit halusi kaataa Johanssonin ja sai tukea maltilliselta kokoomukselta, kristillisdemokraateilta ja liberaaleilta.

Magdalena Andersson uhkasi koko hallituksen kaatuvan, jos Johansson kaatuisi. Sitä oppositiokaan ei olisi halunnut. Andersson arvosteli ankarasti Kristerssonia eikä kutsunut häntä vierailulle Yhdysvaltain maihinnousualukselle, joka oli Tukholmassa viikonloppuna. Kilpakumppanit eivät pystyneet enää seisomaan yhdessä rintamassa, vaikka oli kyse maan turvallisuudesta.

Lopulta Johanssonin kaatuminen oli vain yhdestä äänestä kiinni, ja tuo ääni kytkeytyy sekä Ruotsin politiikanteon ongelmien että Ruotsin ja Suomen Nato-vaikeuksien ytimiin.

Ruotsin oikeusministeri ei kaatunut, koska sitoutumaton valtiopäiväedustaja Amineh Kakabaveh ei sitä halunnut.

Lue lisää: Oikeus­ministeri sai Ruotsin valtiopäivien tuen epäluottamus­äänestyksessä

Morgan Johanssonia hymyilytti epäluottamusäänestyksen jälkeen.

Viime vuosina sosiaalidemokraatit on hallinnut Ruotsia vähemmistöhallituksilla, ja tällä hetkellä puolue johtaa Ruotsia yksipuoluehallituksella. Tilanteessa Amineh Kakabavehille on kertynyt suhteettoman paljon valtaa. Vasemmistopuolueen jättänyt Kakabaveh on yksin vaa’ankieli­asemassa, jossa hän voi päättää Ruotsin suunnasta.

Kakabavehin kanta vaikuttaa nyt sekä Ruotsin sisä- että ulkopolitiikkaan.

Kakabaveh on kurditaustainen valtiopäiväedustaja, joka on tehnyt sosiaalidemokraattien kanssa sopimuksen kurdijärjestöjen tukemisesta. Jos pääministeripuolue lupaa tukea kurdeja, puolue saa Kakabavehin äänen, jonka avulla puolue pysyy kiinni vallassa.

Ennen tiistain luottamusäänestystä puolue vahvisti tukensa kurdien aseellisille YPG-joukoille sekä Syyrian kurdialuetta hallinnoivalle kurdipuolue PYD:lle. Näitä ryhmiä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan pitää terroristiryhmittyminä. Erdoğan näkee ryhmät osana kurdien työväenpuolue PKK:ta, jonka EU ja Ruotsi ovat määritelleet terroristiryhmäksi.

Lue lisää: Ruotsin ministeri­kolmikko tukee ihmisiä, joita Turkki pitää terroristeina

Amineh Kakabavehin mukaan Ruotsi ei voi antaa Turkin päättää Ruotsin asioista.

Erdoğan vaatii Ruotsia lopettamaan kurdien tukemisen vastineeksi tuesta Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Sitä Ruotsi ei ole tekemässä, vaan sen sijaan toisti tukevansa kurdiryhmittymiä ja korosti näin presidentti Erdoğanin vihollisen, Amineh Kakabavehin, valtaa Ruotsin politiikkaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch sanoi tiistaina, että Kakabaveh on ottanut Ruotsin hallituksen panttivangikseen.

Kakabavehin äänen ansiosta oikeusministeri sai jatkaa, eikä Anderssonin tarvinnut toteuttaa uhkaustaan hallituksen kaatamisesta. Tilanteessa on kuitenkaan vaikea nähdä voittajaa.

Opposition epäluottamuslause lässähti, Ruotsin parlamentaarinen hauraus tuli jälleen näkyväksi eikä Ruotsin tie Naton jäseneksi ainakaan helpottunut, kun puolueet nyt syyttävät toisiaan Nato-prosessin vaikeuttamisesta.

Tai ehkä tilanteessa on yksi voittaja: Turkin presidentti Erdoğan.

Erdoğan saa Ruotsin tapahtumista lisää pontta vaatimuksilleen kotiyleisönsä silmissä. Tiistain epäluottamuslause sai paljon huomiota Turkin medioissa.

Eräässä otsikossa tulkittiin kristillisten Buschin lausuntoa:

”PKK:ta tukeva valtiopäiväedustaja on ottanut Ruotsin Nato-prosessin panttivangikseen.”