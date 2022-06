Putin-yhteydestään tunnetun Angela Merkelin ura Saksan liittokanslerina nähdään Venäjän aloittaman sodan takia uudessa valossa, ja tähän asti hän ei ole aiheesta juuri puhunut.

Berliini

Saksan pitkäaikainen liittokansleri Angela Merkel, 67, on tiistai-iltana ensimmäistä kertaa haastateltavana Venäjän aloittaman sodan jälkeen.

Toimittaja Alexander Osang haastattelee häntä Berliner Ensemble -teatterin lavalla otsikolla Millainen maani siis on (Was also ist mein Land), joka oli myös Merkelin puheen otsikko Saksojen yhdistymisen vuosipäivänä viime vuonna.

Tilaisuus alkaa kello 21 Suomen aikaa.

Merkelin lausunnot Venäjän hyökkäyssodasta ovat tähän asti olleet niukkoja, mutta häneen kohdistuva mielenkiinto ja arvostelu on nyt sitäkin suurempaa.

Merkel puhui viikko sitten Saksan ammattiliittojen keskusjärjestön DGB:n pitkäaikaisen johtajan Reiner Hoffmanin eläköitymistilaisuudessa. Se oli hänen ensimmäinen julkinen puheensa liittokansleriuran jälkeen.

Silloin Merkel tuomitsi Venäjän ”barbaarimaisen” hyökkäyssodan mutta ei kommentoinut mitenkään omaa poliittista uraansa ja suhdettaan Venäjään.

Merkel toimi Saksan liittokanslerina 16 vuotta, ja häntä pidettiin erityisen hyvänä Venäjän-tuntijana ja jopa ainoana läntisen maailman johtajana, jota presidentti Vladimir Putin kuunteli ja kunnioittikin.

Merkel esitti liittokansleriurallaan useissa tilanteissa Putinin Venäjälle tiukkaakin kritiikkiä, mutta toisaalta Saksan riippuvuus Venäjän öljy- ja kaasutuonnista vain vahvistui hänen kaudellaan. Mediatietojen mukaan Saksa on myös vienyt Venäjälle aseita Krimin valtauksen jälkeen.

Merkelin pitkäaikainen ulkopoliittinen neuvonantaja Christoph Heusgen sanoi huhtikuussa HS:n haastattelussa, ettei itse uskonut etukäteen Venäjän hyökkäävän Ukrainaan.

Heusgenin mukaan Putinia oli myös Merkelin kauden viime aikoina vaikeaa arvioida, sillä Putin eristäytyi voimakkaasti koronaviruspandemian takia, ei tavannut läntisiä johtajia ja ”alkoi uskoa omiin fantasioihinsa”.

Heusgen sanoo pitäneensä aiemmin Putinia realistina, vaikka tiesi, että tämä ei ole demokraatti eikä välitä kansainvälisestä oikeudesta. Hän on myöntänyt Saksan arvioineen Venäjän väärin.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on myöntänyt virhearviot Saksan Venäjän-politiikassa. ”Olemme pitäneet kiinni silloista, joista kumppanimme meitä varoittivat”, hän sanoi huhtikuussa.

