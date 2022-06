Turkki on aiemmin ilmoittanut aloittavansa uusia sotilas­operaatioita Pohjois-Syyriassa.

Turkki on maan puolustusministerin Hulusi Akarin mukaan valmis vastaamaan tarvittaessa Venäjän pyrkimyksiin horjuttaa Pohjois-Syyrian vakautta, uutistoimisto Reuters kertoo.

Akar ja Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu keskustelivat tiistaina puhelimitse, minkä yhteydessä Akar varoitti Venäjää. Turkki on aiemmin varoittanut, että se suunnittelee uutta hyökkäystä Pohjois-Syyrian kurdialueille.

Turkin Akar myös muistutti virkaveljeään, että aiempia asiaan liittyviä sopimuksia on noudatettava. Venäjän ja Turkin ulkoministerit keskustelevat puolestaan Ankarassa keskiviikkona.

Puhelinkeskusteluissaan puolustusministerit käsittelivät myös viljanviennin mahdollistavan käytävän avaamisesta Ukrainassa.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin mukaan operaation kohteena ovat kurditaistelijat, joita hän kutsuu ”terroristeiksi”, ja tarkoituksen on luoda Turkin rajalle ”turvavyöhyke”. Turkki on suorittanut vuodesta 2016 lähtien neljä sotilasoperaatiota Syyrian pohjoisosissa kohteenaan pääasiassa aseelliset YPG-joukot.

Ankaran mukaan sen täytyy ryhtyä sotatoimiin Pohjois-Syyriassa, koska Yhdysvallat ja Venäjä pettivät lupauksensa työntää YPG-joukot 30 kilometrin päähän valtion rajasta. Maa hyökkäsi Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan viimeksi vuonna 2019.

Turkki on myös asettunut poikkiteloin Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten suhteen. Kiistan ytimessä on Erdoğanin sanomisten mukaan se, että maat tukevat Turkin terroristisina pitämiä kurdiryhmiä. Lisäksi maa on vaatinut asevienti­kieltojen purkamista.