Prostituution kieltämistä ajavan lain eteneminen valmisteltavaksi hyväksyttiin Espanjan edustajainhuoneessa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Prostituutio on ollut Espanjassa mahdollista, ja bordelleja on toiminut esimerkiksi hotelleissa. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja parittaminen on kuitenkin lailla kiellettyä.

Toteutuessaan laki voisi kieltää prostituution, tehdä parittamisesta entistä vaikeampaa ja koventaa seksiä ostavien miesten rangaistuksia.

Seuraavaksi edessä on Reutersin pitkälliseksi kuvailema prosessi, jonka aikana lakiin voi vielä esittää muutoksia, jotka voidaan hyväksyä tai hylätä. Sen jälkeen edustajainhuoneen jäsenten pitää äänestää lakiehdotuksesta vielä uudestaan, minkä jälkeen se voi siirtyä senaatin käsiteltäväksi.

Aloite on osa Espanjan sosialistisen työväenpuolueen naisten oikeuksia parantamaan pyrkivää linjaa. Pääministeri Pedro Sanchez johtama puolue näkee, että lakiuudistus kohtelisi seksityöntekijöitä ennemmin suojeltavina kuin kriminalisoitavina lain silmissä.

Naisten oikeuksia ajavat liikkeet ovat olleet lakialoitteesta erimielisiä. Osa liikkeistä näkee, että laki olisi askel oikeaan suuntaan, mutta osan mielestä se ajaa paperittomia siirtolaisia pimeille markkinoille ja alttiimmiksi ihmiskaupalle.