Venäjän haaveissa Hersonin alueesta ja Krimistä tulee venäläinen vilja-aitta, jonka satamiin rahdataan rautateitse anastettujen alueiden vehnää miljoonia tonneja vuodessa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu ilmoitti tiistaina Venäjän avanneen maantieyhteyden Venäjältä Krimin niemimaalle Ukrainalta vallattujen alueiden kautta. Asiasta kertoo muun muassa venäläislehti Vedomosti.

Maantiereitti kulkee Venäjältä niin kutsutun Donetskin kansantasavallan kautta rannikkoreittiä Mariupoliin, Berdjanskiin ja edelleen Krimille. Šoigun mukaan ensimmäiset rekkalastit rahtia on jo kuljetettu Mariupolin satamaan idästä.

Myös maantieyhteys idästä valloitettuun Hersonin kaupunkiin Dneprin alajuoksulla on ministerin mukaan jo käytössä.

Šoigun mukaan tarkoituksena aloittaa viljalastien kuormaaminen Etelä-Ukrainan valloitetuilta alueilta satamiin ja maailmanmarkkinoille. Venäläislaskelmien mukaan alue pystyy tuottamaan keskimäärin kymmenen miljoonaa tonnia viljaa vuosittain.

Puolustusministeri kertoi samalla Venäjän valtionrautateiden aloittaneen suunnitelmat yhteensä 1 200 kilometrin ratayhteyksien rakentamisesta ja korjaamisesta Donbasin, Etelä-Ukrainan ja Krimin alueiden yhdistämiseksi Venäjän rataverkkoon.

Laskelmat suurista vehnäsadoista Krimillä ja muualla valloitetuilla alueilla perustuvat kastelujärjestelmän kunnostamiseen. Krimin vesihuolto perustui ennen vuoden 2014 valloitusta pitkälti niin kutsuttuun Pohjois-Krimin kanavaan, joka tuo Dneprin vettä Kahovkan patoaltaasta Krimille.

Yhteensä yli 400 kilometrin mittainen kanava Ukrainan Tavriiskista aina Krimin niemimaan Kertšiin asti valmistui 1970-luvun alussa, pääasiassa Neuvostoliiton kommunistipuolueen nuorisojärjestön Komsomolin organisoimien tuhansien vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.

Kanavan vedestä suurin osa käytettiin Hersonin alueen ja Krimin peltojen kasteluun, pieni osa kului teollisuuden tarpeisiin tai puhdistettiin juomavedeksi.

Ukraina sulki kanavan 2014 rakentamalla padon 16 kilometrin päähän Krimin rajasta. Venäjän ensimmäisiin toimiin helmikuun hyökkäyssodassa kuului kanavan avaaminen: pato räjäytettiin venäläisten ja ukrainalaisten tiedotusvälineiden mukaan 26. helmikuuta.

Krimin maayhteys Venäjälle on ollut vuonna 2019 valmistuneen Kertšinsalmen maantie- ja rautatiesillan varassa. Maayhteyden saamista Krimille on pidetty vuosien ajan Venäjän todellisena tavoitteena sen sotiessa Ukrainaa vastaan Donbasin separatistialueiden länsirajalla.

Lentoliikenne Venäjältä Krimille on ollut pysähdyksissä koko hyökkäyssodan ajan. Venäjän ilmailuviranomainen on päättänyt asiasta muutama viikko kerrallaan. Nykyisen päätöksen mukaan Simferopolin kenttä Krimillä on suljettu ensi sunnuntaihin saakka.