Navalnyin korruptionvastaisen säätiön FBK:n johtaja Ivan Ždanov uutistoimisto Reutersin haastattelussa Kiovan keskusaukiolla keskiviikkona. Ždanov kertoi, että Navalnyin liike on kiinnostunut vuoropuhelun aloittamisesta Ukrainan hallituksen kanssa. ”Putin on yhteinen vihollisemme, jota vastaan me olemme taistelleet jo useiden vuosien ajan”, hän sanoi.