Kiina ja Kambodža kiistävät länsimaiden huolet siitä, että Kiinan armeija saisi tukikohtaan yksinoikeuden.

Reamissa Kambodžan eteläkärjessä juhlistettiin tällä viikolla mittavan laivastotukikohdan uudistustöiden alkua.

Kambodžan puolustusministeri Tea Banh ja Kiinan Kambodžan-suurlähettiläs Wang Wentian polkaisivat keskiviikkona rakennusprojektin käyntiin punaruseteilla koristetuin lapioin. Molemmat ylistivät monin sanoin maiden kumppanuutta.

”Kiinasta ja Kambodžasta on tullut raudanlujat veljekset, säästeliäitä sanoissaan, mutta avokätisiä toiminnassaan, kohdellen toisiaan pelkällä vilpittömyydellä ja seisoen toistensa tukena haastavina aikoina”, Wentian lausui juhlallisuuksien yhteydessä The Guardianin mukaan.

The Guardianin ohella hankkeesta ja sen merkityksestä ovat uutisoineet muun muassa uutistoimisto AFP, uutiskanava CNN ja sanomalehti The Washington Post.

Reamin sotilastukikohta on ollut länsimaiden huomion kohteena jo pitkään, ja etenkin Yhdysvaltojen hallinto on vaatinut Kambodžalta läpinäkyvyyttä hankkeesta.

Tiedossa ei ole edes summaa, jolla Kiina Reamin tukikohdan laajennusta ja remonttia rahoittaa.

The Wall Street Journal kertoi vuonna 2019, että Kiina oli tehnyt salaisen sopimuksen Kambodžan kanssa, jolla sen armeija saisi käyttää tukikohtaa. Lähteenä olivat Yhdysvaltojen ja sen liittolaismaiden viranomaiset.

Tällä viikolla The Washington Post kertoi saaneensa myös yhdeltä kiinalaishallinnon edustajalta Pekingistä vahvistuksen tiedolle, jonka mukaan ”osaa tukikohdasta” tulee käyttämään Kiinan armeija. Viranomaisen mukaan armeijan ohella tiloja käyttäisivät tutkijat.

Washington Postin lähde sanoi myös, että Kiinalla ei tule olemaan osaa Kambodžan puolen toiminnassa.

Kambodžan puolustusministeri Tea Banh (vas.) ja Kiinan Kambodžan-suurlähettiläs Wang Wentian (oik.) Reamin tukikohdan työmaan avajaisseromoniassa.

AFP:n mukaan Kambodžan puolustusministeri Banh totesi keskiviikkona, että tukikohta on hyvin pieni ”eikä uhkaa ketään missään”.

Etenkin väitteet siitä, että tukikohta olisi täysin Kiinan hallinnoima, on pontevasti torjuttu.

”On syytöksiä, joiden mukaan uudistettu Reamin tukikohta tulisi olemaan vain Kiinan armeijan käytössä. Ei, asia ei ole lainkaan niin”, Banh sanoi AFP:n mukaan keskiviikkona.

Washington Postille Kambodžan Yhdysvaltojen suurlähetystä todettiin myös, että Kambodža ”sitoutuu tiukasti” perustuslakiinsa, joka kieltää ulkomaiset sotilastukikohdat sen maaperällä.

Mikäli Kiina voi käyttää Kambodžan tukikohtaa omiin sotilastarkoituksiinsa, sen asema kiistellyllä Etelä-Kiinan merellä kasvaa merkittävästi.

The Guardianin haastatteleman, Taiwanissa asuvan puolustusasiantuntija Ci Le Yin mukaan Kiinan hallinto on vuosien ajan pyrkinyt kasvattamaan sotilasmahtiaan ulkomailla.

Tällä hetkellä maalla on kuitenkin vain yksi tukikohta ulkomailla: Djiboutissa Afrikan sarvessa.

Kiinan tavoite on Yin mukaan rakentaa ”helminauha” tukikohtia, joihin se voisi parkkeerata ilma-aluksia ja tukikohtiaan polttoainetäydennyksiä varten.

”Kambodža voi olla heidän [Kiinan hallinnon] ensimmäinen pysäkkinsä matkalla pois päin Etelä-Kiinan mereltä, sitten voisi tulla Bangladesh, sitten Sri Lanka. Sitten he saapuvat Persianlahdelle ja Pohjois-Afrikkaan ja saavat yhteyden Djiboutiin.”

Kambodža on The Guardianin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan yllätyksetön kumppani tukikohtahankkeelle, sillä Kiina on suoltanut maahan jo aiemmin miljardeja kehitysavun, lainojen ja muiden kauppasopimusten muodossa.