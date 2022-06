Ensimmäisen lennon on määrä toteutua ensi viikolla. Tuomioistuin antoi kuitenkin valitusoikeuden asiasta.

Britannia saa maan korkean tuomioistuimen perjantaisen päätöksen mukaan lähettää turvapaikanhakijoita Ruandaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Tuomioistuimen eteen asia tuli sen jälkeen, kun hyvätekeväisyysjärjestöt ja ammattiliitto olivat haastaneet Britannian hallituksen suunnitelman lähettää ihmisiä odottamaan heidän turvapaikkahakemustensa käsittelyä Ruandaan.

Afrikkaan lähetettävät ihmiset ovat Reutersin mukaan niitä turvapaikanhakijoita, jotka ovat saapuneet Britanniaan luvatta.

Tuomioistuin antoi kuitenkin järjestöille ja ammattiliitolle valitusoikeuden sen päätöksestä. Tuomari Jonathan Swift perusteli tuomioistuimen päätöstä yleisellä edulla.

Ensimmäisen lennon Britanniasta Ruandaan on tarkoitus toteutua ensi viikolla.

Aiemmin perjantaina julkisuuteen tuli tieto, että Britannian sisäministeri Priti Patel oli johtanut joitain turvapaikanhakijoita harhaan kertomalla, että lentojen järjestämisellä olisi ollut YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tuki. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Britannian sisäministeriön turvapaikanhakijoille lähettämissä kirjeissä kerrottiin, että UNHCR oli ”läheisesti tekemisissä” ministeriön suunnitelmissa.

Britannian aikeita on kritisoitu myös The Guardianin mukaan siitä, ettei niissä ole otettu huomioon turvapaikanhakijoihin kohdistuvia uhkia Ruandassa. Huolta on nostattanut myös muun muassa tulkkien ja juristien puute Ruandassa.