Rauniot ovat paikallisten mukaan yhä täynnä ruumiita, viemäri- ja vesijohtovesi sekoittuneet.

Tuhannet hautaamattomat ruumiit sekä viemäri- ja vesijärjestelmän vaurioituminen ovat johtaneet koleraepidemian puhkeamiseen Venäjän valtaamassa Mariupolin satamakaupungissa Ukrainassa. Asiasta kertovat Britannian sotilastiedustelu ja Ukrainan viranomaiset.

Yleisradioyhtiö BBC:n haastatteleman Mariupolin ukrainalaisen pormestarin Vadym Boytšenkon mukaan kaupungissa leviää koleran lisäksi myös punatauti ja muut tartuntataudit.

Pormestarin neuvonantajan Petro Adrjuštšenkon mukaan Venäjä on keskeyttänyt Mariupolin raunioiden raivaamisen, koska tuhannet niihin jääneet vainajat aiheuttavat tartuntatautiriskin. Samalla Venäjä on sulkenut hänen mukaansa kaupunkiin jääneiden asukkaiden pääsyn ulos kaupungista tartuntavaaran vuoksi.

”Venäjä on valinnut kyynisimmän tavan epidemian hoitoon ja on eristänyt ihmiset kaupunkiin”, Adrjuštšenko sanoi uutiskanava RBK Ukrainan mukaan. ”He jättävät kaiken hoitamatta ja ajattelevat, että selvitkööt kuka selviää.”

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on järjestänyt karanteenitiloja Donin Rostoviin sotilaille ja muille henkilöille, jotka ovat saapuneet Mariupolista rajan yli Venäjän puolelle. Venäjä kiisti lauantaina Ukrainan koleraväitteet.

Kaupungin ukrainalaisen, alueelta paenneen hallinnon mukaan Venäjän pommitukset ovat tuhonneet infrastruktuuria niin, että viemäri- ja juomavedet ovat sekoittuneet keskenään.

Ranskan valtiontelevisiolle työskentelevä elokuvaohjaaja Alexandra Dallsbaek jakoi perjantaina Twitterissä videon, jonka hän on kuvannut tilapäisellä hautausmaalla Mariupolissa. Dallsbaekin mukaan tällä alueella on 3 000 nimetöntä hautaa, jotka on merkitty numerolapuilla. Tussilla kirjoitetut numerot ovat jo alkaneet sateiden vuoksi liueta lapuista.

Ukrainan terveydenhuolto on tartuntatautiriskien lisäksi muutenkin vakavissa vaikeuksissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n viime viikolla julkaiseman raportin mukaan Ukrainan sairaaloita, terveyskeskuksia ja muita terveydenhuollon tiloja vastaan oli kesäkuun alkuun mennessä tehty 269 erilaista iskua.

Jäljelle jääneet terveydenhuollon yksiköt ovat ylikuormitettuja haavoittuneiden hoidon vuoksi, kertoo WHO.