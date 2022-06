Mielenosoituksia järjestetään lauantaina ympäri Yhdysvaltoja.

Ihmiset kokoontuivat osoittamaan tukeaan Iowan Des Moinesissa March for Our Lives -ryhmälle kesäkuussa.

Yhdysvalloissa järjestetään lauantaina laajoja mielenosoituksia, joissa vaaditaan päättäjiä kiristämään aselakeja.

Washington D.C:ssä kymmenientuhansien ihmisten odotetaan saapuvan paikalle osoittamaan mieltään. Yhteensä lauantaille on suunniteltu yli 450 mielenosoitusta ympäri maata, muun muassa New Yorkiin, Los Angelesiin ja Chicagoon. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Mielenosoitukset järjestetään toukokuussa tapahtuneen kouluampumisen vanavedessä, jolloin 18-vuotias tappoi 19 lasta ja kaksi aikuista ammuskellessaan peruskoulussa Uvaldessa Texasissa.

Lue lisää: Ainakin 19 lasta ja kaksi aikuista kuollut koulu­ampumisessa Texasissa

Voittoa tavoittelemattoman Gun Violence Archive -järjestön (GVA) mukaan Yhdysvalloissa on tämän vuoden aikana tapahtunut ainakin 254 joukkoampumista – enemmän kuin kuluvana vuonna on ollut päiviä.

Mielenosoitusten takana on March for Our Lives -ryhmä, joka perustettiin vuoden 2018 Floridan Parklandin kouluampumisten vanavedessä. Ryhmä vaatii muun muassa puoliautomaattikiväärien kieltoa, aseita ostavien henkilöiden taustojen tarkistamista sekä järjestelmää aseita omistavien henkilöiden rekisteröimiseksi.

Kongressin edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona demokraattiäänten enemmistöllä laajan aseiden käytön valvontaan tähtäävän lakipaketin. Asevalvontalainsäädännön uudistuksista läpi meni odotetusti muun muassa puoliautomaattikiväärien ostoikärajan nostaminen 21 vuoteen.

Edustajainhuoneen äänestystuloksilla ei kuitenkaan ole juuri konkreettista merkitystä, sillä valtaosa republikaaneista vastustaa uusia, tiukempia aserajoituksia. Lain läpiviemiseksi tulisi sille saada seuraavaksi senaatissa määräenemmistön tuki.