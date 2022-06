Severodonetskissa käydään tällä hetkellä raskaita taisteluita, joissa molemmat osapuolet kärsivät kovista tappioista.

Raskaat taistelut jatkuvat Severodonetskin kaupungissa, eivätkä Ukrainan joukot ole vetäytyneet edelleenkään alueelta, vaikka Venäjä on tällä hetkellä keskittänyt ison osan voimastaan Severodonetskin valtaamiseen.

Severodonetsk sijaitsee Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella ja on käytännössä viimeinen osa Luhanskia, joka ei ole Venäjän hallussa.

Venäjän tavoitteena on pidemmän aikaa vaikuttanut olevan Donbasin, eli Luhanskin ja Donetskin alueiden, valtaaminen. Donetskissa Ukrainalla on hallussaan vielä merkittäviä alueita.

Viime viikkoina Severodonetskin taisteluiden tilanteesta on tullut vaihtelevia tietoja.

Kesäkuun alussa Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai ilmoitti, että Venäjä hallitsee kaupungista noin 70:tä prosenttia. Samalla yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi raportissaan, että Ukraina on päättänyt olla vastaamatta Venäjän valloituspyrkimyksiin Severodonetskissa.

Ukrainan joukkojen odotettiin jo vetäytyvän Severodonetskista ja keskittyvän uusien puolustuslinjojen pitämiseen sekä vastahyökkäykseen strategisesti tärkeämmän Hersonin satamakaupungin alueella.

Sittemmin Ukrainan viranomaiset kuitenkin ilmoittivat, että Ukrainan joukot onnistuivat vastahyökkäyksissä Severodonetskissa ja saivat osia kaupungista takaisin hallintaansa. Vastaavasti tämän jälkeen Venäjän kerrottiin saaneen kaupungissa vahvemman aseman.

Viikonlopun aikana ISW kertoi sunnuntaina, että Ukrainalla on hallussaan noin kolmasosa kaupungista, mukaan lukien teollisuusalue, jossa sijaitsee siviilien suojaksi muodostunut Azotin kemikaalitehdas.

Serhi Haidain mukaan suurin osa Severodonetskista on Venäjän hallussa. Venäjän asevoimien mukaan kaikki Severodonetskin asuinalueet ovat venäläisten kontrolloimia.

Britannian puolustusministeriö kertoi lauantaina tiedustelutietoihinsa pohjautuen, että Venäjän joukot eivät olleet perjantain aikana onnistuneet etenemään kaupungin eteläosiin, mutta se pyrkii iskemään Ukrainan joukkoihin tykistötulella ja ilmaiskuilla.

”Kiivaat kaupunkitaistelut jatkuvat, ja molemmat puolet kärsivät todennäköisesti isoja tappioita”, raportissa sanotaan.

Pommituksillaan Venäjä onnistui tekemään lauantaina merkittävää tuhoa Azot-kemikaalitehtaalle, jossa arvioiden mukaan noin 800 siviiliä piileskelee maanalaisissa pommisuojissa.

Pommitukset aiheuttivat tehtaassa tuhansien tonnien öljyvuodon, josta seurasi voimakas tulipalo. Palosta kertonut Serhi Haidai ei tiedottanut, seurasiko tulipalosta henkilövahinkoja ja miten tulipalo saatiin sammutettua.

Haidai kommentoi Severodonetskin nykyisestä tilanteesta, että se on "vaikea, mutta kontrollissa".

”Sotilaamme voittavat kaupunkitaisteluita, mutta ikävä kyllä vihollisen tykistö hajottaa kerros kerrokselta taloja, joita joukkomme käyttävät suojanaan. Joten kun saamme työnnettyä vihollisen pois yhdeltä kadulta, he alkavat käyttää tankkejaan ja tykistöään tuhotakseen sen alueen talo talolta”, Haidai sanoi ukrainalaisen tv-kanavan haastattelussa BBC:n mukaan.

Viikonloppuna julkaistussa ISW:n raportissa kerrotaan myös, että Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Venäjä varautuu jo nyt sotasuunnitelmissaan siihen, että sota jatkuu ainakin lokakuulle saakka.

Ukrainan sotilastiedustelun GUR:n varapäällikkö Vadym Skibitskyi kertoi ISW:n mukaan Venäjän todenneen, ettei maa pääse tavoitteisiinsa aikataulussa. Niinpä se varautuu siihen, että sota jatkuu seuraavat 120 päivää ja yrittää saada uusia joukkoja rintamalle. Skibitskyi toteaa myös, että Venäjä muuttaa tällä hetkellä suunnitelmiaan jatkuvasti.

Britannian puolustusministeriön raportissa puolestaan todetaan, että Venäjä on joutunut viime aikoina turvautumaan 1960-luvulla käyttöön otettuihin vanhanaikaisiin ohjuksiin, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu maa-alueiden pommituksiin.

Tässä käyttötarkoituksessa neuvostoaikaiset ohjukset ovat epätarkkoja ja voivat aiheuttaa merkittäviä siviilivahinkoja. Britannian puolustusministeriö uskoo Venäjän käyttävän vanhanaikaisia ohjuksia, koska sillä on pulaa modernimmasta sotilaskalustosta.