Valtaa pitävän puolueen tiedottajan Muhammed-kommentista on syntynyt Intiassa suuri polemiikki.

Intiassa on meneillään vakava poliittinen kriisi, joka sai alkunsa maassa valtaa pitävän puolueen tiedottajan kommenteista tv-väittelyissä ja joka on johtanut kansainväliseen selkkaukseen, suuriin mielenosoituksiin, pidätyksiin ja jopa kahden teini-ikäiseen kuolemaan.

Pääministeri Narendra Modin hindunationalistisen kansanpuolueen (BJP) tiedottaja Nupur Sharma antoi tv-haastattelussa ymmärtää, että profeetta Muhammed oli pedofiili, koska hänen yksi vaimoistaan naitettiin hänelle ennen aikuisikää.

Kommentit herättivät Intian sisällä voimakkaan vastareaktion, koska BJP-puolueen suhtautuminen muslimeihin on muutenkin ollut maassa arka aihe. Muslimien syrjinnän on katsottu lisääntyneen Intiassa viime vuosina BJP-puolueen valtakaudella. Intian noin 1,4 miljardista asukkaasta muslimeja on yli 200 miljoonaa. Islam on maan toiseksi suurin uskonto hindulaisuuden jälkeen.

Alkuvuodesta muslimien hijab-huivien kieltäminen oppitunneilla äityi protesteiksi Intiassa.

Sharman kommentti on aiheuttanut islaminuskoisissa maissa niin voimakkaan vastareaktion, että sitä on verrattu Charlie Hebdo -tapaukseen, jossa islaminuskoisissa maissa raivostuttiin ranskalaisen pilalehden Muhammed-pilkasta. Lehden toimitukseen tehtiin aseellinen isku, jossa kuoli 12 ihmistä.

Nyt Iranin, Saudi-Arabian, Qatarin ja Arabiemiraattien kaltaiset maat ovat ilmoittaneet aloittavansa protestit Intiaa kohtaan Sharman kommenttien vuoksi. Intialta on vaadittu julkista anteeksipyyntöä. Tilanne on kiusallinen Intialle muun muassa siksi, että monet maista ovat Intialle tärkeitä kauppakumppaneita.

Jo viikko sitten puolue ilmoitti, ettei Sharman kommentti edustanut puolueen virallista näkemystä ja että BJP-puolue ”kunnioittaa kaikkia uskontoja”.

Tilannetta ei parantanut se, että pari päivää Sharman kommenttien jälkeen puolueen toinen tiedottaja Naveen Jindal twiittasi saman näkemyksen Muhammedista. Hän poisti myöhemmin twiittinsä. Molemmat Sharma ja Jindal on erotettu virallisista tehtävistään puolueorganisaatiossa. Jindal erotettiin myös puolueesta, Sharman jäsenyys hyllytettiin.

Kalkutassa järjestettiin iso mielenosoitus 10. kesäkuuta.

Kansainvälisen polemiikin lisäksi Muhammed-kommentit ovat johtaneet isoihin mellakoihin myös Intian sisällä.

Muslimivähemmistöt ovat muun muassa vaatineet Sharman ja Jindalin pidättämistä mielenosoituksissa, jotka ovat äityneet poliisien ja mielenosoittajien välisiksi kahakoiksi. Esimerkiksi Uttar Pradeshin osavaltiossa Pohjois-Intiassa on uutistoimisto Reutersin mukaan pidätetty yli 300 ihmistä mielenosoituksissa.

Itäisessa Intiassa sijaitsevassa Ranchin kaupungissa puolestaan kuoli perjantaina kaksi teini-ikäistä muslimien ja hindujen välisessä yhteenotossa. Poliisi oli puuttunut tilanteeseen ampumalla väkijoukkoon. Ei ole varmuutta, kuolivatko henkilöt poliisin ampumana vai mielenosoittajien välisessä väkivaltaisuudessa.

Kashmirin alueella poliisi on puolestaan pidättänyt henkilön, joka uhkasi Youtubeen lataamallaan videolla mestata Sharman tämän kommenttien vuoksi.