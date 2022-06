Miehet katosivat viikko sitten sademetsän syrjäseudulla. Ennen katoamistaan he olivat saaneet uhkauksia.

Etsintäpartioihin on osallistunut poliiseja, palomiehiä ja sotilaita. Kuva on otettu 12. kesäkuuta Atalaia do Nortessa syrjäisellä alueella, jossa kadonneet nähtiin viimeisen kerran.

Etsintäpartiot ovat löytäneet sunnuntaina brittitoimittaja Dom Phillipsin ja alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Araújo Pereiran omaisuutta, kertoo uutistoimisto Reuters. He katosivat Amazonin sademetsään viikko sitten.

Brasilian poliisin mukaan sademetsästä löytyi reppu, jonka sisällä oli Phillipsin vaatteita ja tietokone, sekä Pereiralle kuulunutta vaatetusta ja hänen terveyskorttinsa. Löydettyjen esineiden joukossa oli lisäksi molempien saappaat.

Alkuperäiskansojen parissa työskentelevä viranomainen Elizeu Mayaruna kertoi Reutersille, että hänen etsintäpartionsa löysi paidan, housut ja moottoriöljyä Itacoai-joelta, jossa silminnäkijät olivat viimeksi nähneet kadonneet miehet. Vaatteet tunnistettiin kuuluvan Pereiralle.

Phillipsin reppu löytyi sidottuna puoliuponneeseen puuhun alueella, sanoi etsintäoperaatiota johtanut palomies.

Poliisi on pidättänyt kalastajan, jonka osallisuutta miesten katoamiseen tutkitaan, Reuters kertoo.

Kaksikon katoaminen on herättänyt paljon huomiota Brasiliassa. Poliitikot, aktivistit ja julkisuuden henkilöt, kuten maan jalkapallolegenda Pelé, ovat vaatineet presidentti Jair Bolsonaroa laajentamaan etsintöjä.

Bolsonaro, jota Phillips haastatteli viime vuonna tiukoilla kysymyksillä ympäristölakien heikentämisestä, sanoi viime viikolla, että miehet olivat ”seikkailulla, jota ei voi suositella”, ja arveli heidän voineen päätyä teloitetuiksi.

Miehet katosivat retkellään Jaburu-järvelle, joka sijaitsee lähellä Brasilian ja Perun rajaa. Phillip oli tekemässä tutkimusta kirjaansa varten

57-vuotias Phillips on asunut yli vuosikymmenen Brasiliassa ja kirjoittanut muun muassa The Guardianiin, The Washington Postiin, The New York Timesiin ja Financial Timesiin.

Pereira on entinen valtion virkamies, jonka tehtävänä oli suojella alkuperäiskansoja. Hän on The Guardianin mukaan saanut pitkään uhkauksia metsureilta ja kaivostyöläisiltä.