Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi Norjan ja Ruotsin pääministerit Ruotsissa tiistaina. Pääministerit keskustelivat Nato-jäsenyydestä ja turvallisuudesta. ”Maailmassa on käynnissä arvojen kamppailu. Meidän on varmistettava, että läntiset arvot voittavat”, Marin sanoi.

Bommersvik

Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan olisi tärkeää löytää ratkaisu Turkin, Suomen ja Ruotsin välisiin ongelmiin ennen Naton Madridin-huippukokousta kesäkuun lopussa.

”Ratkaisujen löytämisen momentum on nyt. Yritämme vastata kaikkiin Turkin kysymyksiin. Jos emme ratkaise kysymyksiä ennen Madridia, on riski, että tilanne jäätyy”, Marin sanoi Ruotsin Bommersvikissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, johon osallistuivat myös Norjan ja Ruotsin pääministerit.

Marinin mukaan Turkki oli viestittänyt ennen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia, että Turkilla ei ole ongelmia maiden Nato-jäsenyyksien suhteen.

”Mutta he tekivät 180 asteen käännöksen. Otamme nämä kysymykset vakavasti, mutta on myös Turkin vastuu löytää ratkaisu”, Marin sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina, että Ruotsi on jo ottanut kaksi tärkeää askelta vastatakseen Turkin turvallisuushuoliin.

HS kysyi Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonilta, mitä Ruotsi on konkreettisesti tehnyt vastatakseen Turkin vaatimuksiin.

Anderssonin mukaan Ruotsi on kiristänyt terrorismilainsäädäntöään ja tarkentanut aseidenvientisäännöksiään.

Turkki on vaatinut Ruotsia muun muassa luovuttamaan ”terroristeja” Ruotsista Turkkiin ja lopettamaan ”terrorismin rahoittamisen”. Toistaiseksi Ruotsi ja Turkki määrittelevät eri tavoin sen, mitkä tahot ovat terroristisia. Lisäksi Turkki vaatii Ruotsia poistamaan aseviennin rajoitukset.

Anderssonin mukaan Ruotsi käy Turkin kanssa vuoropuhelua, jossa Ruotsi muun muassa pyrkii avaamaan Turkille Ruotsin terrorismilainsäädännön periaatteita.

”Ei ole kysymystäkään, ettemmekö olisi ankaria, mitä tulee terrorismiin. Viime vuoden aikana olemme myös kehittäneet lainsäädäntöä ankarammaksi liittyen terrorismin rahoitukseen”, Andersson sanoi. ”Toinen asia, jota käymme läpi, on lainsäädäntö liittyen aseiden vientiin.”

Pääministeri Marin sanoo, että Suomi on käynyt Turkin kanssa läpi samoja kysymyksiä kuin Ruotsi.

”Suomi ei tue terroristeja, lainsäädäntömme on siinä tarkka ja selkeä. Asiassa voi olla joitain väärinymmärryksiä, joita pyrimme korjaamaan. Asekaupan suhteen teemme itsenäiset päätökset joka kerta. On tärkeä käydä hyvät neuvottelut, jotta voimme varmistaa, että lainsäädäntömme on ymmärretty oikein”, Marin sanoi.

Brittiläinen The Guardian uutisoi tiistaina, että Turkki on uhannut olevansa valmis lykkäämään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä jopa vuodella, jos se ei saa varmuutta siitä, että Pohjoismaat ovat valmiita keskustelemaan kurdiryhmien tukemisesta.

” ”Maat täyttävät kaikki kriteerit.”

Pohjoismaiden demaripääministerit tapasivat tiistaina Ruotsin Bommarsvikissä Tukholman ulkopuolella.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan hallituksia johtavat tällä haavaa sosiaalidemokraatit, ja pääministerit tapasivatkin Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammatillisten keskusjärjestöjen yhteistyökomitea SAMAK:n huippukokouksessa.

Suomen ja Ruotsin pääministerien lisäksi Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre osallistui keskusteluihin. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ollut paikalla.

Paneelikeskustelun puheenvuorossaan Jonas Gahr Støre kertoi Norjan tukevan voimakkaasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Norjan pääministeri kertoi Norjan suurkäräjien äänestävän Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta tämän viikon torstaina.

”Silloin teemme osaltamme ratifiointiprosessin. Maat täyttävät kaikki kriteerit. On Norjan ja samoin Tanskan etu lähettää tästä selkeä signaali.”

Pohjoismaiden pääministerit puhuivat kukin omaa äidinkieltään paneelikeskustelussa, joka simultaanitulkattiin kuulijoille.

Pääministeri Magdalena Andersson puhui avauspuheenvuorossaan sosiaali­demokraattisten liikkeiden voimasta. Anderssonin mukaan työväenliikkeet ovat luoneet Pohjoismaista hyvinvointivaltioita, jotka ovat maailmalle esikuvia. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet tulevat Anderssonin mukaan vahvistamaan Pohjoismaiden roolia maailmassa.

Pääministeri Sanna Marin puhui myös pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta.

”Pohjoismainen hyvinvointivaltio on vahva. Se on kantanut meidät läpi suurien kriisien. Meillä on luottamusta, jonka ansiosta selvisimme läpi pandemiasta ja selviämme tästä sodasta. Pohjoismainen malli on se malli, jonka avulla selviämme myös ilmaston­muutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä”, Marin sanoi.

Kaikki pääministerit korostivat, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa muutti koko eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän.

Marin korosti myös, että Venäjä ei ole ainoa maailman maa, jossa autoritaariset voimat ovat päässeet valtaan.

”Maailmassa on käynnissä arvojen kamppailu. Meidän on varmistettava, että läntiset arvot voittavat”, hän sanoi.

Kun paneelikeskustelun vetäjä kysyi Marinilta, millainen Pohjoismaiden rooli EU:ssa voisi olla tulevaisuudessa, Marin toivotti Norjan tervetulleeksi EU:hun ja kirvoitti väliaplodit sosiaalidemokraateista koostuvasta yleisöstä.

Huippukokouksen teemana oli ”Vårt norden kan bättre”, Pohjolamme pystyy parempaan, mikä mukailee Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin vaalislogania ”Vårt Sverige kan bättre”.

Kokouksen ohjelmassa oli keskusteluja Euroopan turvallisuustilanteesta ja muun muassa Pohjoismaiden roolista ilmastotyössä ja vihreässä siirtymässä.

Kokous järjestettiin luonnonkauniilla paikalla Bommersvikin kokous- ja lomakeskuksessa, jonka Ruotsin sosiaalidemokraatit omistavat.