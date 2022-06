Helteet voivat aiheuttaa muutoksia sähköntuotantoon ja sen saatavuuteen Espanjassa.

Helteet ovat nostaneet lämpötiloja paikoin 7–9 astetta normaalia korkeammalle Pyreneiden niemimaalla, kertoo brittilehti The Guardian. Pyreneiden niemimaa sisältää Espanjan, Portugalin ja Andorran valtiot sekä Britannialle kuuluvan Gibraltarin.

Lämpötila on noussut osissa Espanjaa yli 40 asteeseen, minkä lisäksi kuuma ja kuiva sää on pahentanut alueiden kuivuutta. Espanjassa nyt oleva helleaalto on uutistoimisto Reutersin mukaan mittaushistorian kuumin ennen kesää saapunut helleaalto.

Espanjan ilmatieteen­laitoksen (AEMET) maanantaina Twitterissä julkaisemissa ennustuksissa odotetaan lämpötilojen nousevan laajasti yli 40 asteeseen.

Poikkeuksellisen kuiva talvi ja toukokuu tarkoittavat myös, että sähköntuotanto ja sähkön saatavuus voivat olla vaarassa. Espanja tuottaa yli 10 prosenttia sähköstään vesivoimalla. Myös maastopalojen vaara on AEMET:in mukaan korkea niemimaalla.

Viime viikolla Aurinkorannikolla riehuneiden maastopalojen tieltä evakuoitiin tuhansia ihmisiä.

Helteet liikkuvat kuluvan viikon aikana niemimaalta itään kohti Luoteis- ja Keski-Eurooppaa. Ranskaan ennustetaan maan ilmatieteen­laitoksen Météo-France mukaan ennenaikaista helleaaltoa, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Météo-France ennustaa, että lämpötilat voivat nousta 35–38 asteeseen.

Lämpötilat voivat nousta Luoteis- ja Keski-Euroopassa The Guardianin mukaan 7–10 astetta normaalia korkeammaksi, ja monin paikoin ylitetään 30 asteen raja. Tällä voi olla vaikutusta myös ydinvoimalla tuotettavaan sähköön, sillä lämmin ilma nostaa voimaloissa käytettävän jäähdytysveden lämpötilaa.

Aiempien helleaaltojen aikana muun muassa Ranskan valtion omistama energiayhtiö Électricité de France on The Guardianin mukaan joutunut laittamaan jotkin ydinvoima­reaktoreistaan tauolle korkean lämpötilan ja Rhône-joen veden lämpötilan nousun takia. Yleensä reaktoreita on jouduttu laittamaan tauolle heinä- ja elokuussa.