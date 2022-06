Muuttoliike suuntautuu raportin mukaan erityisesti Arabiemiraatteihin ja Australiaan.

Arabiemiraatit on yksi Venäjältä lähtevien miljonäärien pakopaikoista. Kuva on Dubaista.

Lontoolaisen konsulttiyhtiö Henley & Partnersin mukaan 15 000 dollarimiljonäärin odotetaan poistuvan Venäjältä tänä vuonna. Ennuste perustuu aineistoon maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä.

Konsulttiyhtiön julkaisemassa Henley Global Citizens Report -raportissa kerrotaan, että Venäjällä on tällä hetkellä yli 100 000 dollarimiljonääriä. Tämä tarkoittaa, että lähes joka kuudennen odotetaan lähtevän Venäjän olosuhteita pakoon.

Brittilehti The Guardianin haastatteleman, muuttodatan tutkimusta varten koonneen New World Wealth -datayhtiön tutkimuspäällikkö Andrew Amoilsin mukaan dollarimiljonäärien muuttoliike Venäjältä on kasvanut jo edelliset kymmenen vuotta. Datayhtiö tarkkailee noin 150 000 varakkaan ihmisen liikkeitä ja ostokäyttäytymistä.

”Historiallisesta näkökulmasta katsottuna suurten yhteiskunnallisten romahdusten alla varakkaat ihmiset ovat yleensä muuttaneet maasta ensimmäisinä, sillä heillä on mahdollisuus tehdä niin”, Amoils kommentoi.

Dollarimiljonäärien muuttoliike Ukrainasta on myös voimistunut. Konsulttiyhtiö ennustaa, että 42 prosenttia heistä muuttaa pois maasta vuoden 2022 aikana. Ukrainassa on raportin mukaan tällä hetkellä noin 2 800 dollarimiljonääriä.

Miljonäärien muuttoliike suuntautuu raportin mukaan erityisesti Arabiemiraatteihin ja Australiaan, joihin odotetaan muuttavan 4 000 ja 3 500 dollarimiljonääriä vuonna 2022. Yhdysvaltoihin, johon perinteisesti on muuttanut paljon rikkaita, odotetaan muuttavan 1 500 dollarimiljonääriä. Suomen tilannetta ei yhtiön raportissa käsitellä.

Henley & Partners -konsulttiyhtiö on järjestänyt jo 15 vuoden ajan "globaaleja kansalaisuuskonferensseja”, joissa superrikkaita opetetaan hankkimaan niin kutsuttu ”kultainen passi”, jolla voi matkustaa lähes minne vain.

Yhtiö myös ylläpitää listaa maista sen mukaan, kuinka moneen maahan niiden passilla voi matkustaa.

Miljoona dollaria on tämänhetkisillä valuuttakursseilla noin 960 000euroa. Sveitsiläispankki Credit Suissen mukaan maailmassa oli vuoden 2020 lopussa 56 miljoonaa miljonääriä.