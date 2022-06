Venäjän armeijan sopimussotilaita on tullut Ukrainaan etenkin Kaukasian muslimi­enemmistöisistä Tšetšeniasta, Dagestanista ja Ingušiasta sekä Itä-Siperian Burjatiasta.

Tšetšenian tasavaltaa johtava Ramzan Kadyrov on kehuskellut lähettäneensä tuhansia tšetšeenejä sotimaan Ukrainaan. Ramzan Kadyrov vuonna 2018.

Venäjän vähemmistökansallisuudet ovat Ukrainassa sotivissa joukoissa yliedustettuina.

Mediatietojen mukaan Venäjän armeijan sopimussotilaita on tullut etenkin Kaukasian muslimi­enemmistöisistä Tšetšeniasta, Dagestanista ja Ingušiasta sekä Itä-Siperian Burjatiasta, jota mongolikansa burjaatit asuttavat.

Venäjällä Pohjois-Kaukasiassa sijaitsevaa Tšetšenian tasavaltaa johtaa itsevaltainen presidentti Vladimir Putinin liittolainen Ramzan Kadyrov, joka on kehuskellut lähettäneensä tuhansia tšetšeenejä sotimaan Ukrainaan.

Mediatietojen mukaan monet ovat päätyneet Ukrainaan pakotettuina.

Lue lisää: Venäläis­journalistien selvitys: Ukrainassa taistelevissa tšetšeeni­joukoissa runsaasti tuomittuja rikollisia

Itä-Siperiassa sijaitseva Burjatian tasavalta puolestaan on Venäjän köyhimpiä alueita. Työ Venäjän armeijassa voi olla ”kultainen lippu” köyhille nuorille miehille, joilla ei ole muita tulevaisuudennäkymiä.

Venäjän alueista Burjatia ja Dagestan ovat kärsineet Ukrainan sodan menetyksistä eniten, kertoo Euroopasta käsin toimiva venäläinen verkkomedia Meduza.

Lue lisää: Putin välttelee maine­haittoja värväämällä etnisiä vähemmistöjä ”tykin­­ruuaksi” Ukrainaan

Ukrainassa kuolleista Venäjän sotilaista suhteettoman suuri osa on burjaatteja, kertoo The Moscow Times. Sen mukaan nimitietojen perusteella burjaatteja oli lähes kolme prosenttia kuolleista. Venäjän koko väestöstä burjaatteja on vain 0,3 prosenttia.

”Alueen mediaanitulot ja kuolleiden määrä korreloivat keskenään”, kertoo sodanvastaisen Vapaa Burjatia -järjestön perustanut, Kaliforniassa asuva Maria Vjuškova The Moscow Timesille. Järjestö on selvittänyt sodassa kuolleiden nimiä ja kansallisuuksia avoimeen dataan, kuten sosiaalisen median julkaisuihin ja uutisiin, perustuen.

Monille nuorille köyhältä alueelta tuleville burjaateille liittyminen armeijaan on tapa varmistaa vakaat tulot. Vjuškovan mukaan moskovalaisia ei juurikaan ole kuollut Ukrainassa.

Tukea arviolle vähemmistökansallisuuksien yliedustuksesta on antanut myös venäläinen sotilasasiantuntija Pavel Luzin brittilehti The Guardianin haastattelussa.

Varallisuuden ja etuoikeuksien epätasa-arvoinen jakautuminen on herättänyt Venäjän joukoissa Ukrainassa sotivien kansallisuuksien välillä kitkaa – jopa niin paljon, että Venäjän armeijan johto on joutunut erottamaan tšetšenialaisia ja burjatialaisia sotilaita toisistaan.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan kymmeniä burjaatteja ja tšetšeenejä on osallistunut huhtikuussa toistensa ampumiseen. Välikohtauksia on tiedustelupalvelun mukaan ollut muitakin.

Asiasta uutisoinut, Yhdysvaltain rahoittamaan Radio Free Europe -ryhmään kuuluva Kavkaz.realii korostaa, ettei tietoja yhteenotoista ei ole mahdollista varmistaa sotaolosuhteissa. Tiedot Venäjän joukkojen etnisten ryhmien kiistoista ovat toistaiseksi tulleet Ukrainan puolelta.

Syyksi välienselvittelyyn Kavkaz.realii kertoo sen, että tšetšenialaiset ja burjatialaiset sotilaat eivät olisi päässeet sopuun varastetun saaliin jakamisesta. Tiedustelupalvelun mukaan ammuskelun olisi aiheuttanut burjaattien yritys käynnistää tšetšeenien enimmäkseen itselleen ottaman ryöstösaaliin uusjako.

Lisäksi burjaattien kerrotaan kokeneen epätasa-arvoisena sen, etteivät Ukrainassa sotivat tšetšeenit joutuneet etulinjaan. Tšetšeenijoukkojen kerrotaan pysyneen joukkojen takana ”sulkuosastoina”, jotka varmistavat joukkojen aktiivisen etenemisen. Niiden tehtävänä on avata tuli, jos joku yrittää paeta.

Ukrainska pravdan mukaan alempiarvoiset sotilaat ovat tunteneet myös tulleensa huijatuiksi, koska heille olisi luvattu vuoden 2014 Krimin valtauksen kaltaista operaatiota, joka ei kohtaisi vastarintaa.

Tšetšeenien ja burjaattien välinen ampumavälikohtaus nousi nyt uudelleen esille, kun Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovytš keskusteli siitä venäläisen ihmisoikeusaktivistin Mark Feiginin kanssa. Venäjän oikeusministeriö lisäsi Feiginin ulkomaisten agenttien listalleen tämän vuoden huhtikuussa.