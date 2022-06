”Näyttää siltä, että Venäjä pitää edelleen aloitetta käsissään", sanoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

VENÄJÄN joukot onnistuivat maanantain vastaisena yönä valtaamaan ukrainalaisen Severodonetskin kaupungin keskustan yli kuukauden jatkuneiden taisteluiden jälkeen.

Ukrainan pääesikunta kertoi maanantaina aamupäivällä Venäjän pakottaneen Ukrainan vetäytymään keskustasta hyökkäyksellä, jota tuettiin raskailla tykistökeskityksillä.

Luhanskin alueen ukrainalainen kuvernööri Serhi Haidai kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina, että noin 70 prosenttia kaupungista olisi venäläisten hallussa. Haidain mukaan viimeisen sillan tuhoamisen myötä siviilien evakuoiminen ja humanitaarisen avun toimittaminen kaupunkiin on mahdotonta.

Lue lisää: Severodonetskin sillat tuhottu, kaupunkiin jääneet siviilit ja Ukrainan taistelijat motissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi aiemmin, että Donbasin kohtalo tullaan ratkaisemaan Severodonetskissa.

RUOTSIN maan­puolustus­korkea­koulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö ei kuitenkaan usko, että Donbasin alueen kohtalo ratkeaisi Severodonetskin taisteluissa.

”Severodonetsk on kuitenkin vain yksi kaupunki. Taistelut jatkuvat vielä varmasti ja uusia mahdollisuuksia – ja sitä kautta myös uhkia – tulee vielä molemmille sodan osapuolille.”

Vaikka Käihkö ei usko Donbasin kohtalon ratkeavan Severodonetskin taisteluissa, painottaa hän kuitenkin kaupungin merkitystä Venäjän tavoitteiden täyttymisen kannalta.

”Severodonetsk on viimeinen kaupunki, jota Venäjä ei hallitse Luhanskissa – heidän on pakko ottaa alue hallintaansa, jos he aikovat perustella sotaansa Donbasin haltuunotolla ja kansan­tasavaltojen suojelulla.”

Käihkö pitää mahdollisena, että mikäli Venäjä onnistuu ottamaan Severodonetskin kokonaan hallintaansa, tulee Venäjä suuntaamaan sotatoimiaan Lysytšanskin kaupunkia ja Donetskin aluetta kohti. Hän lisää pitävänsä mahdollisena myös, että Venäjä voi siirtyä näillä alueilla puolustuskannalle ja keskittää joukkojaan hyökkäykseen esimerkiksi Harkovan tai Hersonin suunnalla.

Käihkön mukaan Donbasin taisteluista voidaan päätellä, että Venäjä kykenee määrittämään, minne Ukrainan armeija voi keskittää joukkojaan. Hän lisää, että mikäli Ukrainan armeijan vastahyökkäykset olisivat tuottaneet tulosta, olisi ukrainalaiset voineet pakottaa Venäjän keskittämään joukkojaan muualle.

”Näyttää siltä, että Venäjä pitää edelleen aloitetta käsissään ja kykenee sitomaan Ukrainan joukkoja hyvin pitkällä rintamalinjalla. Ukrainalaisten vastahyökkäykset Hersonissa eivät edenneet – tämä viittaa siihen, ettei heillä ole juurikaan reservejä jäljellä. Jos joukkoja olisi ollut, he olisivat voineet pakottaa Venäjän vetämään joukkoja etelään muualta, esimerkiksi Severodonetskista.”

Käihkö toteaa, että taistelut Itä-Ukrainassa ovat ajautumassa tilanteeseen, jossa sodan molemmat osapuolet pitävät ”operatiivisen tauon”. Hänen mukaansa tilanne ei ole Ukrainalle edullinen.

”Ukrainan suurin pelko on, että rintamalinjat jäätyvät. Tällöin molemmat osapuolet voivat kerätä voimia, mutta Venäjä tulee onnistumaan siinä nopeammin, koska se on isompi valtio, ja se kykenee halutessaan aloittamaan uuden hyökkäyksen nopeammin.”

Länsimaiden asetoimituksilla on ollut merkittävä rooli Ukrainan asevoimien iskukyvylle. Käihkö kuitenkin näkee, että mikäli länsimaat olisivat kyenneet toimittamaan aseapua nopeammin, olisi sodan tämän hetkinen tilanne erilainen.

Hän ei kuitenkaan usko, että länsimaat olisivat myöhässä avun antamisen suhteen, vaikkakin Ukraina toivoo saavansa paljon enemmän tukia kuin länsimaat ovat suostuneet antamaan.

”Jälkiviisaana voi todeta, että jos Ukraina olisi saanut kaiken tuen ennen sotaa tai sodan ensimmäisillä viikoilla, näyttäisi rintamatilanne nyt erilaiselta. Länsimaat voivat kyllä vaikuttaa tilanteeseen, ja ukrainalaiset haluaisivat, että ne vaikuttaisivat vielä enemmän.”