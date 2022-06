Venäläis­propaganda: Presidentti­parin äkkilähtö Ahvenanmaan juhlallisuuksista johtui Putinin puheista, Niinistö on ”psykoosissa”

Propagandalla pyritään sekoittamaan yleisöjen luottamusta oikeaan ja totuudenmukaiseen tietoon.

Venäjän propagandakoneisto on esittänyt jälleen kummallisia väitteitä. Tällä kertaa väitetään, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö olisi psykoosissa ja että Ruotsin Gotlannilla olisi nykypäivään ulottuvat venäläisjuuret.

Niinistön ”psykoosin” diagnosoi politologi Aleksei Martynov, ja tästä kertovat muun muassa Ria Fan - ja Life -mediat. Kyseessä on Martynovin mukaan ”oikea psykoosi”, joskin termin käyttö kyseisessä yhteydessä voi myös viitata enemmän kansankieliseen ilmaukseen ”hullu”.

Ria Fan on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisen oligarkin Jevgeni Prigožinin propagandistinen media, joka kuuluu Patrit-mediayhtymään. Prigožin on yhtymän korkeatasoinen johtohahmo.

Martynovin ”diagnoosin” taustalla on mitä ilmeisimmin Suomen presidenttiparin nopea lähtö Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlista viime torstaina. Presidentin kanslian mukaan kyseessä oli ”väistämätön” syy ja nopean paluun mahdollisuudesta oli kerrottu etukäteen sekä Ruotsin hoville että Ahvenanmaan maakuntapäiville.

Venäjän propagandakoneisto loi kuitenkin yhteyden presidenttiparin äkkilähdölle ja presidentti Putinin torstaisille sanomisille, joissa hän vertasi itseään Pietari Suureen. Propagandan mukaan Niinistö palasi Kultarantaan Putinin vertausten luoman paineen vuoksi.

Venäläisellä Ren Tv -sivustolla puolestaan julkaistiin blogikirjoitus, jossa väitettiin Venäjällä olevan ”historiallinen” oikeutus suojella gotlantilaisia Ruotsin viranomaisten syrjinnältä. Tekstissä maalailtua syrjintää ei kuitenkaan ole havaittavissa saarella.

Ren Tv:n kirjoituksesta kertoneen Dagens Nyheterin haastatteleman tutkijan Carolina Vendil Pallinin mukaan kyseessä on ”historian tarkasteleminen steroideissa” eikä Venäjällä ole perusteita vaatia saarta itselleen. Tarkoituksena on hänen mukaansa rakentaa isänmaallista hurmiota, jollainen oli olemassa ennen Krimin niemimaan valtaamista.

Tekstissä viitattiin muun muassa Venäjän keisarikunnan Ruotsia vastaan käymiin sotiin, joilla kyseistä oikeutusta rakennettiin, sekä siihen, miten Gotlannin asukkaat vannoivat yli 200 vuotta sitten ”uskollisuudenvalan” Venäjän keisarille. Vala on kirjoituksen mukaan edelleen voimassa, mistä johdetaan suojelua koskeva väite.

Vastaavaa Venäjän harjoittamaa ”suojelua” on käytetty myös muissa tapauksissa, joista kenties pahamaineisin on vuoden 2014 Krimin niemimaan miehitys.

Venäjän propaganda­koneisto ei esitä ensimmäistä kertaa hurjia heittoja joidenkin alueiden tuomisesta takaisin maansa alaisuuteen. Esimerkiksi maaliskuussa Venäjän duuman jäsen Oleg Matveitšev vaati Kaliforniassa sijaitsevan Fort Rossin ja Alaskan palauttamista Venäjälle korvauksena pakotteista.

Propaganda on perinteisesti jaettu karkeasti kolmeen kategoriaan riippuen sen luojan alkuperästä: valkoiseen, harmaaseen ja mustaan. Ensimmäisessä kategoriassa viestin luoja on tiedossa. Harmaassa propagandassa viestin luoja on häivytetty näkymättömiin ja mustassa viestin puolestaan kerrotaan kuuluvan jollekin toiselle taholle.

Martynovin väitteet ovat siis tältä kantilta katsoen osin valkoisia, joskin sisällöltään kaikkea muuta kuin puhtoista.

Venäjän propaganda ei kuitenkaan ole suunnattu niinkään ulkomaille vaan omille kansalaisilleen. Maan ei siis voida oikeasti voida katsoa tavoittelevan esimerkiksi Alaskaa tai Gotlantia, vaan tarkoituksena on herättää hämmennystä ja närkästystä ulkomailla.

Kyseessä on yksi informaatio­­sodankäynnin muoto, jonka tarkoituksena on saattaa todellinen riippumaton tieto kyseenalaiseksi.

Tärkeää on myös muistaa, että Venäjän tuottama propaganda ei ole koko totuus maan median tilasta. Kuten Pietarin Eho-radiokanavan entinen päätoimittaja Valeri Netšai kertoi HS:lle, maassa on myös toimittajia, jotka yrittävät jatkaa työtään noudattaen kuitenkin valtaapitävien sääntöjä, jotta eivät tulisi estetyiksi.

Osa toimittajista on toki muuttunut Netšain mukaan propagandisteiksi.