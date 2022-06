Venäläisten vuoden 2022 kesälomat ovat erilaisia kuin ennen. On sota ja sanktiot. Eurooppa on suljettu, kaikki on kallista.

Ne, jotka ennen rentoutuivat Malediiveilla, lähtevät nyt Turkkiin ja Egyptiin, ja niillä, jotka ennen menivät Turkkiin ja Egyptiin, on enää varaa Etelä-Venäjän kohteisiin. Muut viettävät lomansa mökillä. Tai kotona.

Parempina aikoina – joista ei muuten ole kovinkaan pitkää aikaa – Moskovasta pystyi lentämään lähes kaikkialle maailmaan hyvin edulliseen hintaan. Kesäkuussa 2022 suoria lentoja Venäjän pääkaupungista on tarjolla vain 21 maahan. Vain kaksi niistä on eurooppalaisia (Valko-Venäjä ja Serbia) ja kolme voitaisiin määritellä perinteisiksi turistikohteiksi (Turkki, Egypti ja Arabiemiraatit).

Dubai on venäläisten lomakohde myös kesällä 2022.

” Matkoja on tarjolla. Mutta mihin hintaan?

Sri Lanka kuului vähän aikaa sitten samaan ryhmään, mutta kesäkuun alkupäivinä yksi Aeroflotin lentokone takavarikoitiin siellä joksikin aikaa leasing-vuokrauslainsäädännön mahdollisen rikkomisen vuoksi. Kone päästettiin pian takavarikoinnin jälkeen lähtemään ja turistit pääsivät takaisin kotiin, mutta Venäjän suurin lentoyhtiö on lopettanut sen jälkeen lennot Sri Lankaan.

Tutkiskelin kesäkuun alkupäivinä, minne voisin ostaa matkan. Yrityksenä oli saada kymmenen yön pakettimatka kahdelle heinäkuun alussa.

Egyptin-matkoja oli tarjolla. Mutta mihin hintaan? Pakettimatka oli 140 000 ruplaa, kun vuosi sitten kohtuullinen hinta samanlaiselle matkalle olisi ollut 100 000 ruplaa. Myös Arabiemiraattien ja Turkin kohdalla hinnat olivat noin 30 prosenttia korkeammat kuin ennen sotaa. Turkkiin olisi yhä päässyt useaan kohteeseen, mutta kaikissa loma maksoi vähintään 115 000 ruplaa.

” Krim on oma lukunsa.

Venäjän matkatoimistoliiton mukaan 85 prosenttia venäläisten vuoden 2022 pakettimatkoista suuntautuu kahteen maahan: Turkkiin ja Venäjälle.

Krim on oma lukunsa, tässäkin asiassa.

Neuvostoaikoina niemimaa ihanine ilmastoineen tunnettiin nimellä Vsesojuznaya Zdravnica, koko Neuvostoliiton parantola. Vain parhaat kommunistityöntekijät (ja totta kai myös viranomaiset) pystyivät lomailemaan siellä tai lähettämään lapsensa sinne.

Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Krim oli Ukrainan osana yhtä suosittu ukrainalaisten, venäläisten kuin monien muidenkin kansallisuuksien joukossa. Tulevasta katastrofista ei näkynyt merkkiäkään. Venäläiset pääsivät Ukrainaan ilman viisumia ja matkustivat Krimille kaikilla mahdollisilla liikennevälineillä. Siellä näki rekisterikilpiä kaikista Euroopan maista.

Vuosi 2014 oli kova. Ukrainalaiset eivät olleet enää tervetulleita, ja monet venäläiset pelkäsivät tulla paikkaan, jonka tilanne oli niin epäselvä. Krimin suosio kasvoi uudelleen seuraavina vuosina, toki tietenkin vain venäläisten turistien keskuudessa.

” ”Katsos, sotaa käydään vain 200 kilometrin päässä Krimiltä.”

Monet venäläiset katsovat nytkin Krimin suuntaan. Siitä ei kuitenkaan tule lomien ykköskohdetta.

11 eteläisen Venäjän lentokenttää on suljettu helmikuun 24. päivän jälkeen. Suljettujen listalle kuuluu suosittuja kenttiä kuten Donin Rostov, Krasnodar ja Simferopol.

Suora automatka Moskovasta Simferopoliin on alle 1 500 kilometrin pituinen, mutta kulkee Ukrainan halki. Reitin varrelle jäävät muiden muassa Harkovan ja Zaporiźźjan kaupungit.

Anex Tour-matkatoimisto Pietarissa myi ennen pakettimatkoja kymmeniin kohteisiin eri puolilla maailmaa. Nyt jäljellä on enää kuvassa oikealla näkyvä värikäs Egyptin-mainos sekä tarjouksia matkoista Abhasiaan, Krimille, Kaliningradiin, Sotšiin ja Altaille.

”Me voimme yrittää buukata teille Krimiltä hotelli- tai parantolahuoneen, mutta emme voi ottaa vastuuta matkastanne”, Anex Tour-matkatoimiston asiakaspalvelija sanoi tullessani toimistoon mahdollisena asiakkaana.

Sen jälkeen hän suositteli minulle varovaisesti Turkkia, koska ”se on vähän kalliimpi, mutta paljon turvallisempi. Katsos, sotaa käydään vain 200 kilometrin päässä Krimiltä. Haluaisitteko todella lomailla siellä?”

Kaikesta huolimatta Krimin hotelleissa on asiakkaita. Junat kulkevat.

Kaikki viiden tähden hotellit oli myyty loppuun jo toukokuun puolivälissä.

Kesähuveja Krasnoperekopskissa Krimillä kesäkuun 11. päivänä 2022.

Huone kolmen tähden hotellissa huippusesonkina elokuussa on tarjolla 100 000 ruplalla kymmeneksi päiväksi.

Yksi niemimaan korkeatasoisimmista loistohotelleista, Mriya Resort Jaltalla, tarjoaa de luxe -huonetta 51 000 ruplalla päivässä ja perheiden erillishuviloita 520 000 ruplasta 760 000 ruplaan per päivä.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.