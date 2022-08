Etelä-Afrikka on maailman epätasa-arvoisin maa, sillä hallinto epäonnistui – ja nyt ”mustan väestön vaara” on köyhien pelkoa, arvioi opettaja Kapkaupungista

”Jos olisimme tarttuneet meille tarjottuihin mahdollisuuksiin, emme olisi tässä”, sanoo opettaja Leon Collop. Hän on suree sitä, että kestävä politiikka ei toteutunut.

Leon Collop on itse Etelä-Afrikan keskiluokkaa. Hän on turhautunut ANC-puolueen aikaansaannoksiin.

Kapkaupunki

Opettaja Leon Collop uskoo, että Etelä-Afrikan vauras väki tuntee yhä sitä, mitä apartheidin aikaan kutsuttiin nimellä swart gevaar, mustan väestön vaara.

Collop arvioi, että nykyisin ilmiö on muuttunut köyhien peloksi.

Maailmanpankin tänä vuonna julkaistun raportin mukaan Etelä-Afrikka on yhä maailman epätasa-arvoisin maa. Maailmanpankin globaalissa köyhyystietokannassa verrataan 164:ää valtiota.

Raportin mukaan vähintään viidesosa Eteläisen Afrikan tulliliiton maiden – Etelä-Afrikan, Botswanan, Eswatinin, Lesothon ja Namibian – eriarvoisuudesta aiheutuu perityistä olosuhteista, kuten sijainnista, sukupuolesta, iästä ja vanhempien taustasta. Mikäli etninen tausta sisällytetään analyysiin, eriarvoisuus yli kaksinkertaistuu.

”Niin kauan, kun keskiluokka ansaitsee hyvin ja voi huolehtia perheistään, he eivät välitä siitä, mitä viereisellä naapurialueella tapahtuu”, sanoo Leon Collop.

HS kertoi kesäkuussa jutussaan, miten osa poliiseistakaan ei enää suostu työskentelemään Kapkaupungin köyhimmillä asuinalueilla.

Leon Collop asuu perheineen muutaman kilometrin päässä Kapkaupungin vaarallisimmista seudusta. Kun hän ajaa kotinsa lähistöllä Steenbergin, Seawindsin ja Lavender Hillin alueilla, pysähtyä ei kannata.

”Niillä alueilla ryöstöjä tapahtuu liikennevaloissa”, Collop sanoo.

Collopien omakotitalo pienine puutarhoineen on keskiluokkaisella alueella, jolla on Etelä-Afrikan mittapuulla turvallista. Muizenbergissä eletään porttien, aitojen, hälytysjärjestelmien ja vartijoiden suojaamassa naapuriyhteisöissä. Asukkaiden sosioekonominen asema on sellainen, että he voivat järjestää itselleen turvallisen elämän.

Mitä hän ajattelee elämästä turva-aitojen toisella puolella?

Leon Collop sanoo, että ihmiset ovat jumissa rikollisuuden runnomilla alueilla. Opettaja kuitenkin uskoo, että Etelä-Afrikassa mustan ja värillisen väestön asuttamilla alueilla yhteisöt ovat tiiviimpiä ja auttavat toisiaan.

Collopin mielestä keskiluokkainen väestö Kapkaupungissa kääntää pitkälti katseensa toiseen suuntaan puhuttaessa sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tulokuilusta.

”He tietävät kyllä, että kuilu on vain kasvanut.”

”Jos olisimme tarttuneet meille tarjottuihin mahdollisuuksiin, emme olisi tässä.”

Collop viittaa apartheidin päättymiseen ja siihen, kuinka monet maailman valtiot olivat valmiit tukemaan Etelä-Afrikkaa sekä ideologisesti että taloudellisesti.

Collop on kannattanut valtapuolue ANC:tä apartheidin päättymisestä lähtien, mutta hän on erittäin turhautunut puolueen aikaansaannoksiin: valtion sekä kaupunkien varojen väärinkäyttö on koitunut köyhien paikallisyhteisöjen turmioksi. Hän painottaa, että valtapuolue ANC ei ole luonut kestävää politiikkaa, jonka Etelä-Afrikan valtavat luonnonvarat olisivat mahdollistaneet.

Vaikka demokraattinen hallitus on yrittänyt poistaa apartheidin ja kolonialismin perintöä, 3 500 vaurasta eteläafrikkalaista omistaa tänä päivänä enemmän kuin 32 miljoonaa köyhää eteläafrikkalaista yhteensä. Rikkain 10 prosenttia väestöstä omistaa yli 85 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta.

Asuntomurrot ja ryöstöt ovat Etelä-Afrikan yleisimpiä rikoksia. Murtojen ja ryöstöjen määrä nousi vuosien 2015–2016 aikaisesta 2,1 miljoonasta 2,3 miljoonaan vuosina 2019–2020.

”Valitettavasti hallintomme on ollut kiinnostuneempi täyttämään omia taskujaan kuin välittämään meistä”, Collop sanoo.

Hän viittaa tutkintakomitean raporttiin, jonka viimeisen osan Etelä-Afrikan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Raymond Zondo luovutti vuoden alussa presidentti Cyril Ramaphosalle.

Raportti perehtyy maan entisen presidentin Jacob Zuman (ANC) tekoihin. Vuonna 1993 miljardööriveljekset Ajay, Atul ja Rajesh Gupta saapuivat Etelä-Afrikkaan maahanmuuttajina Intiasta ja perustivat perheyrityksen. Lukuisat tutkijat ja analyytikot ovat sittemmin todenneet, että Guptien yritys mahdollisti ANC:lle täydellisen fasadin vaurauden kerryttämistä varten erilaisten sopimusten kautta.

Zondon komission raportti sisältää todistuksia siitä, kuinka Guptat käyttivät merkittävää vaikutusvaltaa hallituksessa. Heidän on todettu osallistuneen jopa ministerien valintaan. Eräs raporttia varten haastateltu tutkija todisti, että Guptat ovat osallistuneet rahanpesuun, ja lähes 50 miljardia randia eli 3,3 miljardia dollaria virtasi hallitukselta pelkästään Gupta-yhtiölle.

Raportista löytyy todisteita myös valtionvirastojen tarjouskilpailuihin liittyvistä väärinkäytöksistä. Raportissa suositellaan useiden entisten valtionvirastojen johtohenkilöiden asettamista rikostutkintaan.

Samaan aikaan kun Guptien väärinkäytöksiä tutkittiin, koronavirus teki Etelä-Afrikan epätasa-arvosta entistä räikeämmän. Näin Leon Collop arvioi. Pandemian alkuvaiheessa maan viranomaiset pakottivat kodittomia stadioneille luoduille aidatuille alueille viikoiksi. Sairaat eivät saaneet hoitoa, poistua ei voinut.

”Monilla näistä kodittomista on joko alkoholi- tai päihdeongelma. Ihmisten pakottaminen suuriin häkkeihin oli julmaa”, Collop sanoo.

Opettajana Leon Collop seuraa nuorten kehitystä eri sosioekonomisissa luokissa.

Muizenbergin asuinalue on rauhan tyyssija Kapkaupungissa, joka on tilastojen mukaan yksi maailman vaarallisimpia kaupunkeja.

Toinen kapkaupunkilainen opetusalan ammattilainen, Leigh Morris, kertoo myös näkevänsä selvästi, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus luo Etelä-Afrikassa kateutta ja turhautuneisuutta.

”Jopa vihaa”, Morris sanoo.

Hänkin asuu keskiluokkaisella alueella, rannikon Hout Bayssa, aivan köyhän Imizamo Yethun alueen kupeessa.

Morris työskentelee koulutussuunnittelijana ja toteaa, että hallituksen pitäisi panostaa enemmän erityisesti köyhien alueiden lasten koulutukseen.

”Township-alueiden kouluilla ei ole runsaasti resursseja, joten lapset eivät saa laadukasta opetusta”, Morris sanoo.

Morris toteaa, että valkoinen väestö nauttii vuosisatoja jatkuneesta vauraudesta ja mahdollisuuksista, jotka edesauttavat esimerkiksi opiskelua ja työpaikkojen tai laadukkaan asumisen saavuttamista.

Etelä-Afrikan township-alueiden ja maaseutualueiden kouluilla ei ole juuri lainkaan it-resursseja, kuten tietokoneita ja ohjelmistoja. Lisäksi luokkakoot ovat vauraampien alueiden kouluja suurempia. Tilanne luo noidankehän: tasokkaan peruskoulutuksen puute ei anna eväitä jatkokoulutukselle.