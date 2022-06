Ensimmäisen turvapaikan­hakijoita Britanniasta Ruandaan palauttavan lennon on määrä lähteä tiistaina

Britannian hallitus on perustellut palauttamis­hanketta tarpeella pysäyttää Englannin kanaalin kautta kulkevat laittomat siirtolaisvirrat.

Ensimmäisen turvapaikanhakijoita Britanniasta Ruandaan kuljettavan lennon on määrä lähteä tiistaina. Britannian korkein oikeus päätti asiasta tiistaina sen jälkeen, kun tuomarit olivat hylänneet hanketta vastaan nostetut kanteet.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan seitsemän tai kahdeksan ihmistä on määrä poistaa Britanniasta lähtevällä lennolla tiistaina. Uutistoimisto Reutersin mukaan lähtijöiden määrän piti alun perin olla 37, mutta kymmenet ihmiset saivat läpi vaatimuksensa, joiden mukaan heitä ei tule palauttaa Ruandaan esimerkiksi terveydellisistä tai ihmis­oikeuksiin liittyvistä syistä.

Britannia ja Ruanda sopivat turvapaikan­hakijoiden siirrosta Ruandaan huhtikuussa. Maiden välisen sopimuksen mukaan Britannia maksaa Ruandalle 120 miljoonaa puntaa eli noin 143 miljoonaa euroa siitä, että maa ottaa vastaan Britanniaan saapuneita turvapaikan­hakijoita.

Käytännössä Britannia voi sopimuksen mukaan lähettää Ruandaan kuluvan vuoden aikana kenet tahansa, joka on tullut laittomasti Britanniaan.

Britannian ulkoministeri Liz Truss vahvisti tiistaina, että ensimmäinen turvapaikanhakijoita kuljettava lento lähtee Lontoosta aikataulun mukaisesti.

”Jos ihmiset eivät ole lennolla tänään, he tulevat olemaan seuraavilla lennoilla Ruandaan”, hän sanoi.

Trussin mukaan Britannian hallitus on valmis kohtaamaan hankkeeseen liittyvät oikeudelliset haasteet. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea periaatteesta.

Britannian hallitus on perustellut ihmisten palauttamista tarpeella pysäyttää Englannin kanaalin kautta kulkevat laittomat siirtolaisvirrat. Lisäksi hallitus on kertonut tavoitteekseen hajottaa verkostoja, jotka salakuljettavat ihmisiä Britanniaan pääasiassa Afrikasta.

Britannian hallituksen mukaan maahan saapui viime vuonna yli 28 500 ihmistä pienillä veneillä, Reuters kertoo.

Britannian Ruandan kanssa tekemä sopimus on kohdannut runsaasta arvostelua. Useat avustus- ja ihmisoikeus­järjestöt ovat myös nostaneet oikeusjuttuja hanketta vastaan ja pitävät sitä epäinhimillisenä.

YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) on muun muassa Reutersin mukaan sanonut, että Ruandalla ei ole mahdollisuuksia taata turvapaikan­hakijoiden oikeuksia. Lisäksi vaarana on, että ihmiset voidaan palauttaa maihin, joista he ovat alun perin paenneet.