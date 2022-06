Julianne Smithin mukaan tavoite on Turkin vastustuksesta huolimatta, että Suomen ja Ruotsin Nato-kutsut voitaisiin esittää kesäkuun lopussa.

Yhdysvaltain pysyvä Nato-lähettiläs Julianne Smith sanoo Yhdysvaltain tavoitteena olevan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys voitaisiin käsitellä Madridin huippukokouksessa kesäkuun lopussa.

Turkin valtapuolueen AKP:n kansanedustaja Akif Çağatay Kılıç sanoi tiistaina brittilehti The Guardianin haastattelussa, että Turkki on valmis jarruttamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä vuoden ajan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on syyttänyt Ruotsia ja Suomea kurditerroristien suojelusta.

Samalla presidentin ja AKP:n arvellaan keräävän pisteitä ensi vuoden parlamentti- ja presidentinvaaleja silmällä pitäen.

”Me ja liittolaisemme uskomme, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on pikemminkin viikkojen tai kuukausien kuin vuoden asia”, lähettiläs Smith vastasi Helsingin Sanomien kysymyksiin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä etäyhteydellä Brysselistä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tiistaina.

” ”Suomi ja Ruotsi ovat Natolle tärkeitä paitsi maailmanluokan aseellisen voimansa vuoksi myös yhteisten arvojemme takia”

”On syytä ottaa huomioon, kuinka ripeästi hyväksymisprosessi on lähtenyt käyntiin useissa pääkaupungeissa”, Smith huomautti. ”Esimerkiksi Yhdysvallat tukee Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä voimakkaasti ja senaatti on antanut voimakkaan signaalin, jonka mukaan se on valmis ratifioimaan jäsenyyssopimukset nopeasti.”

Smith vakuutti, että sekä Yhdysvallat että sen liittolaiset tekevät koko ajan töitä kulissien takana uusien pohjoismaisten Nato-jäsenten hyväksi, ”Turkin huolia kuunnellen”. Yhdysvaltain Nato-lähettilään mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyys etenee joka tapauksessa, vaikka Madridin kokouksessa ei vielä virallisia kutsuja päästäisi esittämäänkään.

”Suomi ja Ruotsi ovat Natolle tärkeitä paitsi maailmanluokan aseellisen voimansa vuoksi myös yhteisten arvojemme takia”, Smith määritteli.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin toukokuussa 2022.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin saapuu keskiviikkona Brysseliin osallistuakseen ensin niin sanotun Ukrainan kontaktiryhmän kokoukseen. Siinä aiheena on Ukrainan aseellinen tukeminen, jonka viivästykset ovat herättäneet arvostelua.

Julianne Smith vakuutti tiistaina Yhdysvaltojen kuuntelevan Ukrainan pyyntöjä tarkasti, ”lähes päivittäin”. Yhdysvaltain linjan mukaan mahdollisista neuvotteluista Venäjän kanssa päättää yksin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Moskovan todellisia neuvotteluhaluja Smith ei pitänyt uskottavina.

Puolustusministeri Austin jatkaa Brysselin-vierailuaan Ukrainan kontaktiryhmän tapaamien jälkeen osallistumalla Nato-maiden ministerikokoukseen. Suomen ja Ruotsin Nato- jäsenyydet ovat takuuvarmasti keskeisellä sijalla keskusteluissa.