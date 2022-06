Moni harvoista Pietarin talousfoorumissa mukana olevista läntisistä liikemiehistä pitää matalaa profiilia, ja niin tekevät monet venäläisetkin osanottajat.

Perinteinen Pietarin talousfoorumi alkaa keskiviikkona poikkeuksellisen vaisuissa tunnelmissa. Länsimaisten poliitikkojen lisäksi suurin osa läntisen liike-elämän edustajista loistaa poissaolollaan. Nekin harvat, jotka mukaan uskaltautuvat, pitävät matalaa profiilia.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan monet harvoista talousfoorumiin osallistuvista läntisistä liikemiehistä ovat pyytäneet järjestävää tahoa eli Roskongress-organisaatiota pitämään heidän yritystensä nimet poissa talousfoorumin mainoksista ja osanottajaluetteloista.

Venäläisen uutissivuston RBK:n mukaan monet venäläisetkin osanottajat ovat esittäneet saman pyynnön.

Foorumin pääistunto järjestetään perjantaina, ja perinteiseen tapaan istunnon pääpuhuja on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Pääpaneelin juontaa RT-televisiokanavan päätoimittaja Margarita Simonjan.

Edes kaikki Venäjän rahamiehet eivät istu auditoriossa presidenttiä kuuntelemassa. Esimerkiksi alumiinikeisari Oleg Deripaska ilmoitti viime viikolla, että hänellä on kiireitä kirsikkasadon korjaamisessa kotipuolessa Krasnodarin alueella Etelä-Venäjällä.

Tämänvuotinen talousfoorumin teema on ”Uusi maailma, uudet mahdollisuudet”. Putinin lehdistöpäällikön Dmitri Peskovin mukaan presidentiltä on luvassa perjantain puheessa jotakin ainutlaatuista asiaa. Mitä, sitä Peskov ei paljastanut.

Valtiollista edustusta talousfoorumiin on luvassa Bloombergin ja uutissivusto Meduzan mukaan ainakin Afganistanista. Viime elokuussa valtaan nousseen Taleban-hallinnon edustaja osallistuu ennakkotietojen mukaan foorumiin.

Mukana ovat luonnollisesti myös Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” eli Venäjän nukkehallintojen päämiehet Denis Pušilin ja Leonid Pasetšik.

Kauempaakin vieraita on luvassa: ainakin Myanmarin sotilasjuntta ja Venezuelan keskuspankki lähettävät edustajansa. Hallinnon edustajia on tulossa myös Egyptistä, Turkista, Arabiemiraateista ja Keski-Afrikan tasavallasta.

Pietarin talousfoorumi on järjestetty vuodesta 2006 lähtien, ja se on houkutellut Nevan kaupunkiin joka kesä merkittäviä valtiojohtajia ympäri maailmaa. Mukana on perinteisesti ollut myös liuta suomalaisia poliitikkoja ja liikemiehiä. Tänä vuonna heitä ei tiettävästi paikalla nähdä.

Aiempina vuosina epäviralliset tapaamiset ja illanvietot ovat olleet tärkeä osa Pietarin talousfoorumia. Esiintyjäkaartiin iltatapahtumissa ovat kuuluneet muun muassa Sting ja Robbie Williams.

Tällä kertaa edes Venäjän valtiollisen Sberbankin johto ei mediatietojen mukaan osallistu iltaohjelmaan.