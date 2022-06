Raskaiden raketinheitinten ammuksiin kuluu apupaketista kolmannes.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti keskiviikkona Yhdysvaltojen lähettävän uudet miljardin dollarin arvoiset asetoimitukset Ukrainaan. Bidenin mukaan hän on sopinut asiasta keskusteluissa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Uudesta aseavusta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Lisäksi Biden ilmoitti Yhdysvaltain antavan 225 miljoonan dollarin arvosta humanitaarista apua ihmisille, jotka ovat edelleen Ukrainassa. Tämä pitää yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan sisällään muun muassa puhdasta juomavettä, lääkintä- ja terveystarvikkeita, ruokaa sekä käteistä rahaa.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle tähän mennessä aseellista ja humanitaarista apua Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen 4,6 miljardilla dollarilla.

Yhdysvallat on maan Nato-lähettilään Julianne Smithin mukaan toimittanut Ukrainalle sitä, mitä Ukrainan asevoimat on ensi sijassa toivonut. Smith kertoi tiedotus­tilaisuudessa Brysselissä tiistaina, että Ukrainan toivomuslistaa päivitetään ”lähes päivittäin”.

Uutistoimisto Reutersille nimettöminä puhuneiden yhdysvaltalais­lähteiden mukaan yli puolet nyt hyväksytystä aseavusta kuluu Harpoon-meriohjus­järjestelmän toimittamiseen Ukrainaan. Ohjuksen kantama on noin 140 kilometriä ja se auttaisi Ukrainaa pitämään Venäjän laivaston loitolla Ukrainan rannikosta Mustallamerellä.

Ukrainan viimeaikaiset toiveet ovat koskeneet ennen kaikkea tykistöä ja raskaita raketinheittimiä. Tarve niille on suuri, koska Itä-Ukrainan taistelutilanne on jähmettynyt tykistö­kamppailuksi, jossa Venäjä on niskan päällä.

Ukraina toivoi aiemmin keväällä saavansa suomalaisillekin tuttuja M 270 MLRS -raketinheittimiä. Yhdysvallat epäröi, sillä aseen putkistoon voidaan rakettien lisäksi työntää myös tykistöohjuksia, joiden kantama on noin 300 kilometriä. Washington vaati Kiovalta jonkinlaisia takeita siitä, ettei heittimellä tuliteta kohteita kaukana Venäjän puolella ja näin laajenneta sotaa.

Toisella sijalla toivelistalla oli M 270 MLRS -heittimien pikkusisko M 142 Himars. Heitinten toimittamisesta päästiinkin myöhemmin sopuun. Raketin­heitinten kantama on joka tapauksessa kymmeniä kilometrejä ja Ukraina voi pyrkiä tuhoamaan niillä Venäjän tykistöasemia Donbasin taistelussa.

Runsas kolmannes nyt hyväksytystä aseapupaketista kuluu uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan ammusten toimittamiseen raketinheittimiin.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzija syytti länsivaltoja ”sijaissodan käymisestä Venäjää vastaan” Ukrainassa.

Oikaisu 15.6. klo 22.03: Yhdysvallat on antanut Ukrainalle aseellista ja humanitaarista apua 4,6 miljardilla, ei 5,6 miljardilla dollarilla.