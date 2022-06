Maan viranomaiset väittävät, että värien käyttö edistää homoseksuaalisuutta erityisesti lasten silmissä.

Sateenkaarilippu on LGBTQ+ -yhteisön tunnus.

Saudi-Arabian viranomaiset ovat alkaneet takavarikoida sateenkaaren väreillä koristeltuja leluja ja vaatteita pääkaupunki Riadissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Maan viranomaisten mukaan sateenkaaren väreissä hohtavat lelut ja vaatteet edistävät homoseksuaalisuutta. Kaupoista on takavarikoitu muun muassa hameita, hattuja ja penaaleja, joista suurin osa on tarkoitettu lapsille.

Saudi-Arabian valtiojohtoisella Al-Ekhbariya-tv-kanavalla esitetyssä ohjelmassa väitetään esineiden olevan ristiriidassa islaminuskon ja yleisen moraalikäsityksen kanssa.

Ei ole selvää, kuinka laaja operaatio on tai kuinka monesta kaupasta tavaroita on takavarikoitu.

Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on ongelmallinen. Maa on muun muassa kieltänyt homoseksuaalisuuden kuolemanrangaistuksen uhalla.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan valtio yrittää muun muassa rajoittaa ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta. Järjestön mukaan maassa myös pidätetään ja tuomitaan herkästi ihmisiä, jotka kritisoivat valtiota tai puhuvat ihmisoikeuksien puolesta.

Saudi-Arabia salli elokuvateatteriesitykset vuonna 2018, mutta valtion sensuuri on tiukkaa. Esimerkiksi Disneyn uuden Lightyear-animaatioelokuvan esittäminen kiellettiin maassa, koska siinä esitetään kahden naishahmon välinen suudelma.

Aiemmin keväällä Saudi-Arabia kieltäytyi esittämästä Doctor Strange in the Multiverse of Madness -supersankarielokuvaa, sillä siinä kerrottiin yhdellä hahmoista olevan kaksi äitiä. Maan viranomaiset vaativat Disneytä leikkaamaan elokuvasta 12 sekuntia kestävän osuuden pois, mutta yhtiö ei pyyntöön suostunut.

Lue lisää: Lightyear-animaatio kiellettiin jo 14 maassa naishahmojen suudelman takia – näyttelijä Chris Evans kutsuu kohtauksesta suuttuvia idiooteiksi

SateenkaariLippu on kansainvälisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavan pride-liikkeen tunnus. Värien käyttö yhdistetään usein juuri näiden vähemmistöjen ihmisoikeuksiin.