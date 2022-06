Lääkeyhtiöiden omissa kokeissa Pfizerin rokote on osoittautunut tehokkaammaksi kuin Modernan.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n asiantuntijapaneeli suosittelee Modernan ja Pfizerin koronarokotetta kuuden kuukauden ikäisille ja sitä vanhemmille lapsille, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Aiemmin Pfizerin rokotteita on annettu Yhdysvalloissa neljävuotiaille ja Modernan rokotteita viisivuotiaille lapsille. Suomessa rokotteen voivat tällä hetkellä saada kaikki viisi vuotta täyttäneet.

Kaikki asiantuntijapaneelin 21 jäsentä äänestivät suosituksen puolesta.

CDC:n mukaan yhteensä 442 alle viisivuotiasta on kuollut koronatautiin Yhdysvalloissa. Maassa on noin 20 miljoonaa neljävuotiasta ja sitä nuorempaa lasta. Lisäksi 45 000 alle viisivuotiasta on joutunut sairaalaan, ja neljäsosa heistä tehohoitoon.

”Meidän pitää varoa, ettemme turru lasten koronakuolemiin vain sen takia, että vanhempia ihmisiä on kuollut niin musertavan paljon”, FDA:n virkailija Peter Marks kommentoi asiantuntijapaneelille.

Lääkeyritys Pfizer kertoi toukokuussa, että sen ja Biontechin koronarokote on turvallinen ja tehokas myös alle viisivuotiailla lapsilla, jos rokotetta annetaan kolme annosta. Myös Moderna on ilmoittanut, että heidän omissa kokeissaan koronarokote on alle kuusivuotiaille sopiva.

Yhtiöt teettivät kokeita, joihin osallistui tuhansia lapsia. Kokeissa Pfizerin rokote oli tartuntaa vastaan selvästi tehokkaampi, noin 80 prosenttia, kun Modernan rokotteen teho oli noin 51 prosenttia.

Rokotteet aiheuttivat kokeissa samankaltaisia sivuvaikutuksia kuin vanhemmissakin ikäryhmissä. Rokotteet myös tuottivat vasta-aineita suurin piirtein yhtä paljon kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Alle viisivuotiaille annettava rokoteannos on Pfizerin mukaan noin kymmenesosa aikuisille annettavasta rokotteesta.

Reutersin mukaan FDA vahvistanee asiantuntijoiden suosituksen pian. Yhdysvaltain hallitus suunnittelee aloittavansa rokotukset jo ensi viikon tiistaina 21. kesäkuuta.

FDA:n vahvistuksen jälkeen Yhdysvaltain tautikeskus CDC antaa oman suosituksensa rokotteiden ikärajoista, jonka jälkeen rokoteannoksia voidaan antaa. CDC:n asiantuntijaryhmä neuvottelee asiasta perjantaina ja lauantaina.