Ivanovna eli ”’Babuška Z” on nyt ikuistettu seinämaalauksiin, julisteisiin, postikortteihin, puskuritarroihin ja lauluihin. Hänelle tehtiin myös patsas Mariupoliin.

69-vuotiaasta harkovalaisesta Anna Ivanovnasta on tullut venäläisen sotapropagandan symboli.

Ivanovna sai lempinimen ”Babuška Z” sosiaalisessa mediassa laajalle levinneen videon myötä.

Venäjäksi babuška tarkoittaa mummoa. Z-kirjaimesta on taas muodostunut Venäjän armeijan symboli maan Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aikana.

Videolla Ivanovna kävelee kohti kahta ukrainalaista sotilasta Neuvostoliiton lippu kädessään. Tämän jälkeen sotilaat kertovat tulleensa auttamaan ja tarjoavat naiselle ruokaa.

Sitten sotilaat ottavat Ivanovnalta hänen käsissään olleen lipun, laittavat sen maahan ja astuvat lipun päälle.

Ivanovna piti sotilaiden toimintaa loukkaavana. Hän antoi sotilaiden antaman ruokakassin takaisin.

”Vanhempani kuolivat tämän lipun vuoksi toisessa maailmansodassa”, hän sanoi.

Vaikka Venäjä ajatteli ukrainalaisten toivottavan maan asevoimat avokätisesti tervetulleeksi, todellisuudessa he ovat kohdanneet siviilivastarintaa monilla miehittämillään alueilla.

Ivanovnan taltioitu kohtaaminen ukrainalaisten sotilaiden kanssa antoi Venäjän propagandakoneistolle mahdollisuuden esittää hänet ukrainalaisena, joka ylistää Neuvostoliittoa ja pitää venäläisiä sotilaita vapauttajina.

BBC:lle antamassaan haastattelussa hän kertoo, ettei näin tosiasiassa ole.

”Miten minä voisin tukea oman kansani tappamista? Minun lapsenlapseni ja heidän lapsensa joutuivat pakenemaan Puolaan. Me elämme pelon ja kauhun keskellä.”, hän sanoo.

Ivanovna kertoo, että julkisuudesta on tullut hänelle taakka. Hänen kotikylänsä asukkaat ovat hyljeksineet häntä, koska he pitävät häntä venäläismielisenä.

”En ole iloinen siitä, että minusta tehtiin kuuluisa, koska Ukraina pitää minua nyt petturina.”

Hän lisää, että hän luuli videolla näkyviä ukrainalaisia sotilaita venäläisiksi.

”Olin vain iloinen siitä, että venäläiset tulisivat eivätkä taistelisi meitä vastaan.”

Ivanovna kertoo haastattelussa myös, että hänelle Neuvostoliiton lippu edustaa kaikkea muuta kuin verilöylyä.

”Se edustaa rakkautta ja iloa joka perheessä, joka kaupungissa ja joka maassa.”

Ivanovnan kotikaupunki Velika Dimerka Kiovan alueella on tuhottu venäläisten toimesta, eikä hänen kotinsakaan ole säästynyt tuholta. BBC kertoo, että hänen talonsa ikkunat ovat hajalla, katto on vaurioitunut ja pihanurmikolla on kranaatinsirpaleita.

”He eivät välitä ukrainalaisista, he haluavat vain valloittaa meidän maamme”, Ivanovna sanoo.

Hänellä on myös selkeä viesti presidentti Vladimir Putinille.

”Jos voisin puhua hänelle, sanoisin, että olet tehnyt virheen. Mitä me ukrainalaiset työläiset olemme tehneet ansaitaksemme tämän? Me olemme niitä, jotka kärsivät eniten.”