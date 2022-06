Ruotsin hallituksen budjetti­esitys on taas kiinni kurdi­edustaja Kakabavehista, joka vaatii, ettei maa vie aseita Turkkiin – päätös voidaan joutua tekemään arvalla

Ruotsin hallitus haluaa korottaa ruotsalaisten eläkkeitä, kuten haluavat kaikki muutkin puolueet. Silti hallitus ja oppositio ovat erimielisiä budjettikiistassa, joka kytkeytyy jälleen myös Ruotsin Nato-jäsenyysneuvotteluihin Turkin kanssa.

Tukholma

Ruotsin hallituksen vaikea taival jatkuu, kun hallitus yrittää saada budjettinsa läpi maan valtiopäivillä.

Ratkaiseva ääni on jälleen kerran kurditaustaisella valtiopäivä­edustajalla Amineh Kakabavehilla, joka vaatii nyt hallitukselta, että Ruotsi ei jatkossakaan myisi aseita Turkille.

Kakabavehin ääni ratkaisi myös oikeusministerin epäluottamus­äänestyksen hallituksen eduksi viime viikolla. Pääministeri­puolue sosiaalidemokraatit on tehnyt Kakabavehin kanssa sopimuksen kurdien tukemisesta, mikä hiertää Ruotsin ja Turkin välejä. Kakabaveh antoi tukensa sosiaalidemokraateille vastineeksi kurdisopimuksesta, mutta nyt Kakabaveh vaatii myös asevienti­kiellon jatkamista.

Turkki on vaatinut Ruotsilta ja Suomelta muun muassa asevientikieltojen purkamista vastineeksi Turkin myönteisestä suhtautumisesta maiden Nato-jäsenyyksiin.

Ruotsin hallituksen viime viikolla päivittämän ulkopoliittisen linjan mukaan Ruotsi aikoo tarkastella asevientikysymyksiä uudelleen Nato-jäsenyyden valossa. Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että Ruotsi voisikin viedä jatkossa Turkkiin aseita.

Sekä pääministeri Magdalena Andersson että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg näkevät, että Ruotsi voisi vastata Turkin huoliin juuri aseviennin suhteen.

Ruotsi asetti asevientikiellon Turkkiin vuonna 2019 seurauksena maan hyökkäyksestä Syyriaan kurdijoukkoja vastaan. Myös Suomi ja moni EU-maa teki vastaavan päätöksen.

Ruotsin valtiopäivät käsitteli budjettiehdotuksia keskiviikkona, mutta lopulta hallitus ei kannattanut omaa ehdotustaan vaan päätti siirtää äänestystä ensi viikolle esittämällä valtiopäiville ylimääräistä muutosbudjettia.

Hallituksen vaikea tilanne on seurausta erittäin tiukasta parlamentaarisesta tilanteesta, jossa sekä hallituksen että opposition budjetilla on yhtä paljon ääniä. Näin sitoutumattoman Kakabavehin ääni on jälleen ratkaiseva.

Tilanne ensi viikon äänestyksessä voi kehittyä myös sellaiseksi, että hallituksen budjetin kohtalosta päätetään arvalla. Tällainen tilanne syntyisi, jos Kakabaveh äänestäisi tyhjää ja opposition ja hallituksen budjettiesitykset saisivat yhtä paljon ääniä.

Hallitukselle budjetti on tärkeä, koska hallitus haluaa korottaa ruotsalaisten eläkkeitä Ruotsissakin vahvasti jylläävän inflaation takia. Hinnat ovat nousseet, mikä hankaloittaa pienituloisten eläkeläisten elämää.

Hallitus ja oppositio ovat samaa mieltä siitä, että etenkin pienituloisten eläkkeitä tulisi korottaa, mutta ne ovat eri mieltä yksityiskohdista ja korotusten kohdistamisesta tiettyihin eläkeläisryhmiin.

Ruotsin poliittiset kommentaattorit näkevät eripuran johtuvan muun muassa syyskuussa koittavista vaaleista, joita silmällä pitäen osapuolet haluavat pitää omista esityksistään kiinni ja herätellä äänestäjiään.

Hallituksen tilanne on vaikea, koska se joutuu asettamaan vastakkain budjettinsa ja Ruotsin Nato-jäsenyys­neuvottelut Turkin kanssa.

On vaikea nähdä hallituksen suostuvan Kakabavehin vaatimukseen jatkaa Turkin ase­vientikieltoa nyt, kun hallitus ja Nato ovat ilmaisseet mahdollisuuden tulla Turkkia vastaan vaatimuksessa aseiden viemisestä.

Tilanne kuitenkin elää. Kakabaveh haluaa jatkaa sosiaalidemokraattien kanssa neuvottelua, mutta lienee selvää, että Kakabaveh ei halua tehdä mitään myönnytyksiä Turkille.