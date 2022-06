Kalifornialaismies oli ilmeisesti etsinyt apua ja päässyt aivan moottoritien reunamille. Kuumuuden takia matkailijoita ohjeistetaan odottamaan apua.

Kuumuudestaan ja kuivuudestaan tunnetusta Kuolemanlaaksosta on löytynyt kuollut matkailija. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja Los Angeles Times.

Kansallispuiston vartija oli huomannut yksinäisen auton pysäköitynä suositulle näköalapaikalle. Sama auto oli paikoillaan kolme päivää myöhemmin, minkä jälkeen etsinnät aloitettiin.

Kalifornialaiselle 67-vuotiaalle miehelle kuuluneesta autosta löytyi viesti ”polttoaine lopussa”. Kansallispuiston vierailijat löysivät miehen ruumiin tiistaina noin neljän kilometrin päässä autosta.

Mies oli ilmeisesti etsinyt apua ja päässyt aivan moottoritien reunamille, mutta maaston ja kasvillisuuden takia hänen ruumistaan oli vaikea havaita.

Edellisen kerran mies oli tavattu ajelemassa maastossa toukokuun lopussa, jolloin hän mainitsi vähiin käyneestä polttoaineesta kohtaamalleen puistonvartijalle. Miestä ei kuitenkaan ollut ilmoitettu kadonneeksi.

Kuolemanlaakso sijaitsee Yhdysvalloissa Kalifornian ja Nevadan osavaltioiden rajalla. Se on Yhdysvaltain kuivin, kuumin ja meren pintaan nähden matalin kohta. Lämpötila laaksossa voi nousta lähelle 50 celsiusastetta.

Kuumuuden takia Kuolemanlaaksossa kävijöitä ohjeistetaan pysymään ajoneuvoissaan ja odottamaan apua.

Laaksoon katoaa turisteja silloin tällöin. Viimeksi kesäkuun alussa toinen kalifornialaismies löytyi kuolleena. Toukokuussa autiomaahan katosi mies, jota ei ole vieläkään löydetty.

Useissa Yhdysvaltain kaupungeissa on nähty kesällä lämpöennätyksiä. Kesäkuun 15. päivänä peräti kuudessatoista kaupungissa rikkoutui päivämäärän lämpöennätys tai päästiin tasoihin aiemman ennätyksen kanssa.

Kuumuuden ja tuulen takia Yhdysvaltain lounaisosissa on kohonnut metsäpaloriski. Paloja on esiintynyt etenkin Arizonassa ja New Mexicossa, jossa on tänä kesänä roihunnut kaksi osavaltion historian pahinta maastopaloa.