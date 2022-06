Helleaaltojen ennustetaan yleistyvän ja voimistuvan lämpötilojen noustessa maailmanlaajuisesti.

Läntistä Eurooppaa kurittaa helleaalto, jonka vaikutukset tuntuvat erityisesti Espanjassa ja Etelä-Ranskassa.

Jopa yli 40 asteen lämpötilat Etelä-Euroopassa ovat epätavallisia tähän aikaan vuodesta. Vastaavia lämpötiloja mitataan yleensä vasta heinä–elokuussa.

Helleaalto muodostui, kun kuumaa ilmaa kulkeutui Pohjois-Afrikasta pohjoiseen Välimeren yllä vallinneen korkeapaineen seurauksena. Korkeapaine vahvistui Lounais-Euroopan yllä viikon aikana, mikä nosti lämpötiloja entisestään. Lämpötilojen nousua edesauttoi alueen kuiva maaperä.

Perjantaina Espanjan Badajozissa lämpötila nousi korkeimmillaan 41,6 asteeseen, kertoo brittilehti The Guardian. Seuraavana päivänä Sevillassa lämpötila nousi 41,6 asteeseen, mikä on selvästi yli kesäkuun keskimääräisen enimmäislämpötilan.

Viime maanantaina lämpötila oli Ranskassa korkeimmillaan 38 astetta ja Madridissa 40,7 astetta. Kaupungin keskimääräinen enimmäislämpötila on kesäkuussa noin 30 astetta.

Helsinkiläinen Henna Ukkonen on tällä hetkellä Madridissa vaihto-opiskelijana. Hän kertoo, että helleaalto hankaloitti hänen elämäänsä merkittävästi ja aiheutti myös fyysisiä oireita.

”Yöllä on todella vaikea nukkua. Päivisin, varsinkin iltapäivästä iltaan, on ihan mahdotonta tehdä yhtään mitään. Kuumuutta ei pääse pakoon ja koko ajan on hirveä hiki. Sen takia on koko ajan uupunut olo, eikä asioita pysty tekemään kuten normaalisti”, hän sanoo.

Ukkonen toteaa, että keinot helteen aiheuttaman olon helpottamiseen ovat vähissä. Hetkittäistä helpotusta saa kuitenkin esimerkiksi kauppareissuilla ja sängyn viereen asetetusta tuulettimesta. Hän lisää, ettei kodin ikkunoita voi avata, sillä se vain lämmittäisi asuntoa entisestään.

”Hetkittäistä helpotusta sai, kun kävi kaupoissa tai muissa ilmastoiduissa tiloissa, mutta ei niissäkään voi koko päivää viettää. Paljon ollaan oltu sisätiloissa ja käyty kylmissä suihkuissa monta kertaa päivässä. Tuuletin oli pakko laittaa aina sängyn viereen, että saisi edes vähän unta.”

Tällä hetkellä Ukkonen on Gran Canarialla. Hän kertoo varanneensa matkan jo ennen helleaaltoa, mutta toteaa olevansa tyytyväinen matkan ajankohtaan.

”Tuli todella tarpeeseen tämä matka. En tiedä, miten olisin pärjännyt Madridissa, koska siellä oltiin aika äärirajoilla. Siellä oli noin 40 astetta ja täällä noin 25.”

Tutkijoiden mukaan helleaallot ovat yleistyneet ilmastonmuutoksen vuoksi. Helleaaltojen ennustetaan yleistyvän ja voimistuvan lämpötilojen noustessa maailmanlaajuisesti.