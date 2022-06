Senaattoreiden toiveissa on äänestää ohjelmasta ennen heinäkuussa alkavaa istuntotaukoa. Kyseessä olisi ensimmäinen liittovaltion tasolla tehtävä aseturvallisuutta koskeva laki lähes yli 20 vuoteen.

Yhdysvaltain senaatin aseturvallisuutta koskeva toimenpideohjelma on ottanut takapakkia, kun republikaanien johtava neuvottelija käveli ulos keskusteluista. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

”En tiedä mitä heillä on mielessään, mutta itse olen keskustellut jo tarpeeksi”, senaattori John Cornyn sanoi viitaten muihin johtaviin neuvottelijoihin, republikaanisenaattoriin Thom Tillisiin ja demokraattisenaattoreihin Chris Murphyyn sekä Kyrsten Sinemaan.

Huolimatta Cornynin päätöksestä lopettaa keskustelut Tillis ja Murphy kertovat keskustelujen olevan kalkkiviivoilla, ja lakiteksti voitaisiin saada valmiiksi jo lähipäivien aikana.

Molemmista puolueista koostuvalla senaattoriryhmällä on kiire saada ehdotuksensa äänestettäväksi, sillä heinäkuun 4. päivä lainsäätäjillä alkaa kahden viikon istuntotauko. Oman kiireensä asiaan tuovat marraskuussa järjestettävät välivaalit, jolloin republikaanit pyrkivät saamaan senaatin ja kongressin enemmistön.

”Tällaisen sopimuksen solmiminen on vaikeaa. Siinä on mukana paljon tunteita. Siinä on mukana paljon poliittisia riskejä molemmille osapuolille. Mutta olemme riittävän lähellä, että saamme todennäköisesti sen kasaan”, sanoi demokraattien johtava neuvottelija Murphy.

Kitkaa on aiheuttanut varsinkin kaksi kohtaa: kannustinkeinot osavaltioille, jotta ne loisivat niin sanottuja varoitussignaalilakeja sekä ”poikaystävä-porsaanreiän” tukkiminen. Ensimmäinen viittaa lakeihin, joiden nojalla vaarallisiksi todetuilta ihmisiltä voidaan ottaa aseet väliaikaisesti pois.

Toinen puolestaan viittaa olemassa olevaan lakiin, jonka mukaan viranomaiset voivat ottaa aseet pois väkivaltaisilta aviopuolisoilta. Tämä ei kuitenkaan koske ”intiimissä suhteessa” olevia ihmisiä, jotka eivät ole naimisissa.

Ehdotus sisältää lisäksi muun muassa tarkempia taustatutkimuksia alle 21-vuotiaille aseenostajille ja laittoman asekaupan hillitsemistä.

Ehdotus on saanut varsin laajasti tukea myös poliisijärjestöiltä. Muun muassa kaksi vaikutusvaltaista järjestöä peräänkuuluttivat CNN:n mukaan lakien kiristämistä viime kuussa julkaisemassaan tiedotteessa.

Chris Murphyn mukaan asia voidaan saada äänestykseen jo ensi viikolla.