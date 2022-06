Kazakstanin presidentin Kasym-Žomart Tokajevin mukaan Kazakstanilla ei ole aikomustakaan tunnustaa Itä-Ukrainan ”kansantasavaltoja”.

Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev otti perjantaina etäisyyttä Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotapolitiikkaan. Asiaa käsiteltiin Pietarin talousfoorumin pääistunnossa, jossa molemmat presidentit esiintyivät.

Putin perusteli ”erikois­operaatiota” eli Venäjän hyökkäystä Ukrainaan keskustelussa sanomalla, että venäläisvastaisuus sai Ukrainassa jalansijaa vuonna 2014. Putinin mukaan Venäjän tavoite Ukrainassa on suojata Donbasin aluetta.

”Suhteet Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoihin ovat lailliset kansainvälisen oikeuden näkökulmasta”, Putin väitti. Hän järjesti ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä turvallisuusneuvoston näytös­istunnon, jossa Venäjä virallisesti tunnusti ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden.

”Kazakstanissa on erilaisia näkemyksiä Venäjän erikoisoperaatiosta Ukrainassa”, presidentti Tokajev sanoi uutissivusto Meduzan mukaan. ”Valtioilla on alueellinen yhtenäisyytensä ja kansoilla on oikeus itsemääräämiseen.”

”Kazakstan ei tunnusta Taiwanin, Kosovon, Abhasian eikä Etelä-Ossetian itsenäisyyttä”, Tokajev jatkoi. ”Eikä tunnusta myöskään Donetskin eikä Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyttä. Ne ovat näennäisvaltiollisia alueita.”

Putin jatkoi puhetta ydinaseista sanomalla, ettei Venäjä niitä käytä mutta muistutti, että ”joka tapauksessa niitä meillä on”. Toisin sanoen Venäjän presidentti sivuutti kazakstanilaiset näkemykset niitä mitenkään kommentoimatta.

Tokajev joutui tammikuussa kutsumaan venäläisiä joukkoja avukseen, kun polttoaineen hinnoista alkaneet levottomuudet muuttuivat eliittiryhmien väliseksi yhteenotoksi Kazakstanissa. Lopputulos oli, että Tokajev syrjäytti lopullisesti edeltäjänsä, Kazakstanin pitkäaikaisen johtajan Nursultan Nazarbajevin.

Tammikuun tapahtumien arveltiin tuoreeltaan lisänneen Tokajevin polittista riippuvuutta Putinista.