Venäläisjoukot jatkavat myös ajatushautomon mukaan maahyökkäyksiään Severodonetskia kohti.

Venäläisjoukot pyrkivät saartamaan Itä-Ukrainassa sijaitsevan Lysytšanskin kaupungin, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja Unian.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidain mukaan tärkein moottoritie Lysytšanskista kohti Bahmutin kaupunkia on poissa käytössä venäläisten tekemien pommitusten takia. Tämä tarkoittaa, että siviilien evakuointi kaupungista on erittäin haasteellista ja venäläiset pommittavat jatkuvasti kaupunkia. Itse kaupunki on kuitenkin hänen mukaansa ”täysin” ukrainalaisten hallussa ja puolustajat valmistautuvat kaupunkitaisteluihin.

”Me jätämme kaiken mahdollisen ja lähdemme pois. Kukaan ei voi selvitä tällaista pommitusta”, lysytšanskilainen historian opettaja Alla Bor sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Venäläisten Lysytšanskiin kohdistamissa pommituksissa on Haidain mukaan tuhoutunut kymmeniä asuinrakennuksia.

Samalla Venäjä on jatkanut yhdysvaltalaisen Instute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan maahyökkäyksiään Donets-joen toisella puolella sijaitsevaa Severodonetskia vastaan.

Venäjä jatkaa ISW:n mukaan Severodonetskin lähellä olevien joukkojensa vahvistamista muun muassa raskaalla tykistöllä, panssaroiduilla ajoneuvoilla ja panssarivaunuilla. Tästä huolimatta joukot eivät ole päässeet puolustajista läpi ja venäläisjoukot ovat kärsineet suuria tappioita.

Keskittyminen Severodonetskiin ja Lysytšanskiin sekä niiden lähialueille on ISW:n mukaan syönyt myös venäläisten resursseja, joita ei tämän takia voitu lähettää muualle Ukrainaan.

Severodonetskissa sadat ihmiset ovat muun muassa AFP:n mukaan edelleen loukussa Azotin kemikaalitehtaassa.

”Tällä hetkellä on mahdotonta ja fyysisesti vaarallista saada ihmiset pois tehtaalta jatkuvien taisteluiden ja pommitusten takia. Suojatiloissa on tällä hetkellä 568 ihmistä, joista 38 on lapsia”, Haidai sanoi.