Tutut matka­kohteet vetävät suomalaisia edelleen aurinkoon – Nato-puheista huolimatta myös Turkki on suosittu

Suomalaisten suosikkikohteista Bulgaria on poistunut vähäisen kysynnän takia ainakin Tuin ja Tjäreborgin tarjonnasta.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Euroopassa ei vaikuta vähentäneen suomalaisten halukkuutta päästä nauttimaan Etelä-Euroopan kesästä. Myöskään Turkin hallinnon vaatimukset Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä kohtaan eivät ole matkatoimistojen mukaan vähentäneet matkustusintoa maahan.

”Jopa odotimme vähän, että tulisi kyselyitä tai peruutuksia esimerkiksi Turkkiin tai muihin Välimeren maihin. Mutta päinvastoin, myynti on piristynyt”, sanoo Tuin lehdistöpäivystäjä Mari Berg.

”Mietimme, kun uutisia Nato-keskusteluista tuli, miten suomalaiset reagoivat niihin. Meillä ei ainakaan ole tämä näkynyt myynnin vähentymisenä, vaan päinvastoin. Viime viikolla myimme todella hyvin matkoja sinne, joten Turkki vetää hyvin vielä”, Berg sanoo.

”Tietenkin kohteet, joita myymme, ovat tuttuja kohteita.”

Tuin myydyin kohde on Bergin mukaan tällä hetkellä Rodos, ja toisena on Kreeta.

Myöskään Tjäreborgilla ei ole maajohtaja Jessica Virtasen mukaan huomattu, että Turkin hallinnon ulostulot olisivat vaikuttaneet matkustushaluihin.

”Matkamyynti menee todella hyvin, ja tuntuu, että vauhti kiihtyy viikko viikolta. Meillä matkat suuntautuvat lähinnä Kreikkaan ja Espanjaan sekä Kyprokselle, mutta myös Turkkiin”, Virtanen kertoo.

Kaiken kaikkiaan matkoja Turkkiin on kuitenkin tänä vuonna Virtasen mukaan vähemmän kuin aikaisemmin.

”Turkin matkailu on tänä vuonna pienempää kuin jossain vaiheessa ennen covidia. Turkin huippuvuodet olivat 2017–18, josta volyymit ovat laskeneet.”

Lasku johtuu Virtasen mukaan osittain Turkissa esillä olleista poliittisista kysymyksistä. Toisaalta Kreikka on vakiinnuttanut asemansa suomalaismatkailijoiden suosikkina.

”Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, että koronavirusrokotukset ovat edenneet Kreikassa samankaltaisesti kuin Suomessa.”

HS kirjoitti jo kesäkuun alussa siitä, ettei Nato-keskustelu ole vähentänyt Turkin suosiota.

Suomalaisten mielikohteista Bulgaria on sen sijaan jätetty Tjäreborgin Virtasen mukaan pois kohdemyynnistä vähäisen kysynnän takia.

”Ihmisten katse suuntautuu kuitenkin enemmän läntiseen Eurooppaan.”

Myöskään Tuilla ei ole Bergin mukaan Bulgariaa tänä vuonna myyntilistallaan.

”Aikaisempina vuosina Bulgaria on ollut todella suosittu suomalaisten keskuudessa. Lähdimme tänä kesänä hieman varovaisemmin liikkeelle volyymin suhteen näin koronan jälkeen. Se varmasti tulee takaisin valikoimaamme, mutta tällä hetkellä sitä ei ole myynnissä.”

Bulgarian suosion romahtamisesta on kirjoittanut Suomessa aiemmin Iltalehti, joka liitti juttuunsa maininnat Navigator Magazinen maaliskuisesta jutusta, jossa kerrotaan paikallisten viranomaisten varoittaneen merimiinoista, sekä brittilehti The Guardianin toukokuisesta jutusta, jossa kerrottiin, että delfiinejä on ajautunut kuolleina sekä Bulgarian että Turkin Mustanmeren rannoille.

Myös Baltian maihin kohdistunut kysyntä on Virtasen mukaan ollut hieman alhaisempaa kuin aikaisemmin. Kaupunkimatkailijat suuntaavat hänen mukaansa ennemmin esimerkiksi Lontooseen tai Barcelonaan.

Tuleva talvikausikin näyttää Bergin mukaan hyvältä myyntilukujen kannalta.

”Vaikka maailman tilanne on mikä on, olemme myyneet ihan mukavasti esimerkiksi Thaimaata talvikaudelle. Kenties pikkaisen hitaammin kuin ennen koronaa, mutta talvi näyttää myynnillisesti mukavalta.”

Toisaalta Venäjän hyökkäyssodan on pohdittu mahdollisesti vähentävän ulkomaalaisten matkailijoiden halukkuutta saapua Suomeen.

Esimerkiksi itärajan tuntumassa toimiva matkailuyrittäjä Jukka Heikkonen kertoi HS:lle toukokuussa, että ulkomaalaiset asiakkaat ovat kevään aikana pohtineet Suomeen matkustamista. Muutamat asiakkaat olivat peruuttaneet tulonsa tai kertoneet pohtivansa varauksen tekemistä vielä.