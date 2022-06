Dom Phillips ja Bruno Pereira katosivat Amazonin sademetsässä pari viikkoa sitten. Phillipsin jäännökset on jo tunnistettu.

Brasilian liittovaltion poliisi on tehnyt kolmannen epäillyn kiinnioton tapauksessa, joka liittyy brittitoimittaja Dom Phillipsin epäiltyyn surmaamiseen. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Epäilty antautui Atalaia do Norten poliisiasemalla syrjäisessä Javarin laaksossa Perun ja Kolumbian rajalla. Poliisin mukaan epäilty on pidätetty ja häntä kuulustellaan tapauksen vuoksi.

Phillips ja alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Pereira katosivat 5. kesäkuuta matkatessaan veneellä Jaburu-järvelle, joka sijaitsee Amazonasin osavaltion pohjoisosassa lähellä Brasilian ja Perun rajaa. Phillip oli tekemässä taustatyötä kirjaansa varten.

Kaksikon katoaminen on herättänyt paljon huomiota paitsi Brasiliassa myös kansainvälisesti.

Etsintäryhmät löysivät alkuviikosta alueelta ihmisten jäännöksiä. Perjantaina tehty oikeuslääketieteellinen tutkimus vahvisti, että toinen löydetyistä on Phillips. Toisen löydetyn jäännöksiä tutkitaan edelleen, mutta kyseessä uskotaan olevan Pereira, kertoo Reuters.

57-vuotias Phillips oli asunut yli vuosikymmenen Brasiliassa ja kirjoittanut muun muassa The Guardianiin, The Washington Postiin, The New York Timesiin ja Financial Timesiin.

Pereira on entinen valtion virkamies, jonka tehtävänä oli suojella alkuperäiskansoja. Hän on The Guardianin mukaan saanut pitkään uhkauksia metsureilta ja kaivostyöläisiltä.

Brasilian poliisi kertoi viikko sitten, että sademetsästä löytyi reppu, jonka sisällä oli Phillipsin ja Pereiran omaisuutta.

Poliisi on tätä ennen pidättänyt kalastajan, joka on tunnustanut syyllisyytensä miesten surmaamiseen, sekä hänen veljensä.

Liittovaltion poliisi sanoi perjantaina, että epäillyt tappajat olisivat toimineet yksin. Paikallinen alkuperäiskansojen ryhmä Univaja kuitenkin kiisti poliisin antaman tiedon. Ryhmä sanoi, että se oli kertonut viranomaisille useita kertoja, että Javarin laaksossa, joka on houkutellut myös kokaiinin salakuljettajia, toimii järjestäytynyt rikollisryhmä sekä laittomia metsästäjiä ja kalastajia.

Poliisilähteet kertoivat Reutersille, että tutkinta keskittyy ihmisiin, jotka ovat osallistuneet laittomaan kalastukseen ja salametsästykseen alkuperäiskansojen mailla.