Etelä-Korean viranomaiset epäilevät, että suolistotautiepidemiassa olisi kyse kolerasta tai lavantaudista.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat maan valtiollisen median (KCNA) mukaan lähettäneet lääkäriryhmiä ja epidemiologisia tutkijoita taistelemaan ”akuuttia suolistotautiepidemiaa” vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Etelä-Korean viranomaiset ovat Reutersin mukaan epäilleet, että kyseinen epidemia olisi joko kolera tai lavantauti. Lääkärit ja tutkijat on lähetetty Etelä-Hwanghaen maakuntaan, joka sijaitsee Pohjois-Korean lounaisosassa.

Ainakin 800 taudista kärsivää perhettä on pohjoiskorealaisen median mukaan saanut apua. Uusi epidemia rasittaa maan jo valmiiksi rasittunutta terveydenhuoltojärjestelmää entisestään. Ongelmia tuo Reutersin mukaan myös krooninen ruokapula maassa.

Pohjois-Korean valtiollisen median KCNA:n välittämässä kuvassa valtio lähettää lääkkeitä Haejun kaupunkiin. Kaupungissa ja sitä ympäröivässä maakunnassa on maan viranomaisten mukaan käynnissä suolistotautiepidemia.

KCNA:n mukaan viranomaiset taistelevat epidemiaa vastaan muun muassa karanteenien ja haavoittuvassa asemassa olevien, kuten lasten ja vanhusten, tarkkailun avulla. Lisäksi esimerkiksi jätevettä ja muuta jätettä aiotaan puhdistaa entistä tarkemmin.

Myös koronaepidemia on mitä todennäköisimmin käynnissä Pohjois-Koreassa, joka raportoi sunnuntaina yhteensä yli 19 000:sta uudesta oireellisesta tapauksesta. Maan viranomaiset puhuvat tosin ”kuumetaudista”, mutta kansainvälisten toimijoiden mukaan kyse on koronavirukseen liittyvästä taudista.

Yhteensä näitä ”oireellisia kuumetautitapauksia” on raportoitu noin 26 miljoonan asukkaan maassa yli 4,6 miljoonaa. Maan hallinto on väittänyt, että koronaepidemia on hallinnassa. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO) hätätilatoiminnan johtaja Michael Ryan oli uutistoimisto APF:n mukaan kuitenkin kesäkuun alussa toista mieltä.

”Me oletamme tilanteen menneen huonompaan suuntaan, ei parempaan”, Ryan sanoi tuolloin toimittajille.

Täyttä varmuutta Pohjois-Korean tilanteesta on kuitenkin mahdotonta saada, sillä sen hallinto on eristäytynyt entistä voimakkaammin koronapandemian aikana. Koronaepidemian todelliset luvut voivat myös olla ilmoitettua korkeammat, sillä Pohjois-Koreassa ei esimerkiksi ole riittävästi testauskapasiteettia.

Pohjois-Koreassa on pulaa myös koronavirukseen liittyvän taudin hoitamiseen tarvittavista lääkkeistä. Tämä yhdistettynä uskomuksiin perinteisten hoitomuotojen tehokkuudesta on johtanut muun muassa siihen, että ihmiset hoitavat tautiaan esimerkiksi kurlaamalla suolavedellä, juomalla inkivääriteetä tai pajunlehdistä tehtyä teetä ja tuulettamalla asuintiloja.