Presidentti Emmanuel Macronin johtama vaaliliitto voitti viime sunnuntain äänestyksen äärimmäisen täpärästi. Toinen kierros voi johtaa tilanteeseen, jossa Macron on käytännössä velvoitettu nimittämään poliittisen vastustajansa Jean-Luc Mélenchonin pääministeriksi.

Ranskassa äänestyspaikat aukesivat sunnuntaiaamuna kello yhdeksän Suomen aikaa. Kyseessä on parlamenttivaalien viimeinen kierros, jossa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin johtaman keskustaoikeistolaisen vaaliliiton odotetaan saavan eniten paikkoja maan parlamenttiin.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Macronin vaaliliitto ei kuitenkaan AFP:n ennusteiden mukaan ole saamassa ehdotonta enemmistöä, vaikka siitä tulisikin suurin puolue. Puolue tarvitsisi 289 paikkaa Ranskan kansalliskokoukseen eli parlamentin alahuoneeseen, jotta se saisi ehdottoman enemmistön.

Viime sunnuntaina järjestetyssä vaalien ensimmäisessä kierroksessa Macronin vaaliliitto sai 25,75 prosenttia annetuista äänistä ja vasemmistolaisen Jean-Luc Mélenchonin johtama vasemmistopuolueiden sekä vihreiden muodostama Nupes-vaaliliitto 25,66 prosenttia.

Ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti jäi ennätyksellisen alas, 47,51:een. Kiinnostus parlamenttivaaleja kohtaan on heikentynyt jo parikymmentä vuotta. Kolmen eri mielipidekyselyn perusteella tänä sunnuntaina äänestysinto olisi 44–47 prosentin välillä.

”Tilanne on vielä todella auki ja olisi sopimatonta sanoa, että tilanne kallistuisi puoleen tai toiseen”, Mélenchon sanoi AFP:n mukaan perjantaina.

Kamppailu vaaliliittojen välillä on muuttunut viikon sisällä entistä katkerammaksi. Esimerkiksi kansanedustaja Christophe Castaner on AFP:n mukaan syyttänyt Mélenchonia siitä, että hän haluaa Ranskaan ”Neuvostoliittolaisen vallankumouksen”. Lisäksi Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on kutsunut Mélenchonia ”ranskalaiseksi Chávezksi” viitaten Venezuelan entiseen presidentiin Hugo Cháveziin.

Macron puolestaan matkusti AFP:n mukaan Ukrainaan viime viikolla, minkä tarkoituksena oli muistuttaa Mélenchonin Natoa ja EU:ta vastustavista kannoista. Mélenchon on vannonut muun muassa minimipalkan nostoa, julkisen kulutuksen lisäämistä ja kansallistamisia.

Nupes toivoo vaalien toiselta kierrokselta yllätystä, jotta se voisi omien sanojensa mukaan estää Macronin hallinnon agendaa. Macron on ilmoittanut haluavansa muun muassa nostaa eläkeikää, uudistaa sosiaaliturvaa ja leikata veroja. Ranskan mallissa presidentti joutuu tekemään tiiviisti yhteistyötä parlamentin ja pääministerin kanssa.

Pääministerin pitää kuitenkin nauttia parlamentin luottamusta, mikä tarkoittaa että historiallisesti pääministeri tulee parlamentin suurimmasta puolueesta. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa Macron on käytännössä velvoitettu nimittämään poliittisen vastustajansa Mélenchon pääministeriksi, jos Nupes saa eniten paikkoja parlamenttiin.

Äärioikeiston Marine Le Pen on myös toiveikas siitä, että hänen Kansallinen liittouma -puolueensa saisi vaalivoiton. Jos puolue, jolla on nyt kahdeksan paikkaa parlamentissa, saa yli 15 paikkaa, voisi se perustaa virallisesti parlamenttiryhmän.